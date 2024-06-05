https://ria.ru/20240605/putin-1950805468.html

Россия будет работать с любым президентом США, заявил Путин

Россия будет работать с любым президентом США, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Россия будет работать с любым президентом США, заявил Путин

Конечный результат значения не имеет. Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом США

2024-06-05T20:51

2024-06-05T20:51

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пмэф-2024

россия

сша

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом США, который будет избран американским народом.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран."Для нас конечный результат, как мы полагаем, большого значения не имеет. Россия будет работать с любым президентом США, которого изберет американский народ", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950801271.html

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, владимир путин