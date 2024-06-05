https://ria.ru/20240605/putin-1950805468.html
Россия будет работать с любым президентом США, заявил Путин
Россия будет работать с любым президентом США, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Россия будет работать с любым президентом США, заявил Путин
Конечный результат значения не имеет. Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом США
2024-06-05T20:51
2024-06-05T20:51
2024-06-05T21:23
пмэф-2024
россия
сша
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом США, который будет избран американским народом.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран."Для нас конечный результат, как мы полагаем, большого значения не имеет. Россия будет работать с любым президентом США, которого изберет американский народ", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950801271.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, США, Владимир Путин
Россия будет работать с любым президентом США, заявил Путин
Путин: РФ будет работать с любым избранным американским народом президентом США
Конечный результат значения не имеет. Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом США
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом США, который будет избран американским народом.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
«
"Для нас конечный результат, как мы полагаем, большого значения не имеет. Россия будет работать с любым президентом США, которого изберет американский народ", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.