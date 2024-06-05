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Россия никому не угрожает, тем более главам других государств, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
20:50 05.06.2024 (обновлено: 21:20 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950805106.html
Россия никому не угрожает, тем более главам других государств, заявил Путин
Россия никому не угрожает, тем более главам других государств, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Россия никому не угрожает, тем более главам других государств, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает, тем более главам других государств, это, по словам президента, моветон. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:50
2024-06-05T21:20
россия
пмэф-2024
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает, тем более главам других государств, это, по словам президента, моветон.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран."Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем, тем более главе другого государства. Это моветон, это нехорошо. У нас есть своя позиция по тем или иным вопросам", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950806621.html
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Путин ответил на вопрос: угрожала ли Россия Шольцу по поводу поставок оружия Германией Украине
Путина спросили, не угрожала ли Россия Шольцу по поводу поставок оружия Германией Украине: президент ответил, что Москва никому не угрожает, это моветон. И заявил, что конфликт на Украине начался с госпереворота в 2014 году.
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россия, владимир путин
Россия, ПМЭФ-2024, Владимир Путин
Россия никому не угрожает, тем более главам других государств, заявил Путин

Путин: РФ никому не угрожает, тем более главам других государств, это моветон

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает, тем более главам других государств, это, по словам президента, моветон.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
«
"Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем, тем более главе другого государства. Это моветон, это нехорошо. У нас есть своя позиция по тем или иным вопросам", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
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ПМЭФ-2024РоссияВладимир Путин
 
 
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