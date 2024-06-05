https://ria.ru/20240605/putin-1950804188.html

Стремление к лидерству разрушает США изнутри, заявил Путин

Стремление к лидерству разрушает США изнутри, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Стремление к лидерству разрушает США изнутри, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что стремление быть лидером глобального либерализма разрушает США изнутри. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:48

2024-06-05T20:48

2024-06-05T21:21

пмэф-2024

сша

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что стремление быть лидером глобального либерализма разрушает США изнутри.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран."Исходя из внутренних национальных интересов, если будут действовать таким образом, они будут преследовать цели глобального либерализма, который, на мой взгляд, разрушает США изнутри", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950806621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, владимир путин, россия