https://ria.ru/20240605/putin-1950804188.html
Стремление к лидерству разрушает США изнутри, заявил Путин
Стремление к лидерству разрушает США изнутри, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Стремление к лидерству разрушает США изнутри, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что стремление быть лидером глобального либерализма разрушает США изнутри. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:48
2024-06-05T20:48
2024-06-05T21:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что стремление быть лидером глобального либерализма разрушает США изнутри.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран."Исходя из внутренних национальных интересов, если будут действовать таким образом, они будут преследовать цели глобального либерализма, который, на мой взгляд, разрушает США изнутри", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950806621.html
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сша, владимир путин, россия
ПМЭФ-2024, США, Владимир Путин, Россия
Стремление к лидерству разрушает США изнутри, заявил Путин
Путин: стремление быть лидером глобального либерализма разрушает США изнутри