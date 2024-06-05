https://ria.ru/20240605/putin-1950803234.html

США интересует их величие, а не Украина, заявил Путин

США интересует их величие, а не Украина, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

США интересует их величие, а не Украина, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что США интересует их величие, а не Украина. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:45

2024-06-05T20:45

2024-06-05T21:00

сша

украина

пмэф-2024

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941376245_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_284eb310e8f1c7d4a3df970051e0d15e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США интересует их величие, а не Украина."Я думаю, вы согласитесь со мной в том, что ведь Украина в Соединенных Штанах никого не интересует, интересует величие Соединенных Штатов, которые борется не за Украину и не за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.Путин в среду проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.

https://ria.ru/20240605/putin-1950807430.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, россия, владимир путин