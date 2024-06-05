https://ria.ru/20240605/putin-1950803234.html
США интересует их величие, а не Украина, заявил Путин
США интересует их величие, а не Украина, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
США интересует их величие, а не Украина, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что США интересует их величие, а не Украина. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:45
2024-06-05T20:45
2024-06-05T21:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США интересует их величие, а не Украина."Я думаю, вы согласитесь со мной в том, что ведь Украина в Соединенных Штанах никого не интересует, интересует величие Соединенных Штатов, которые борется не за Украину и не за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.Путин в среду проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
https://ria.ru/20240605/putin-1950807430.html
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сша, украина, россия, владимир путин
США, Украина, ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
США интересует их величие, а не Украина, заявил Путин
Путин: США интересует их величие, а не Украина