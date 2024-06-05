https://ria.ru/20240605/putin-1950803133.html
Администрация США совершает одну ошибку за другой в экономике, заявил Путин
Администрация США совершает одну ошибку за другой в экономике, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Администрация США совершает одну ошибку за другой в экономике, заявил Путин
Администрация США совершают одну за другой ошибки в экономической политике, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:45
2024-06-05T20:45
2024-06-05T21:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Администрация США совершают одну за другой ошибки в экономической политике, сказал президент России Владимир Путин."И в сфере международной политики, во внутренней политике, но и в экономической политике, я думаю, что сегодняшняя администрация совершает одну ошибку за другой, одну за другой. Даже иногда удивляешься, когда смотришь на то, что происходит", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950806621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сша, владимир путин, россия
ПМЭФ-2024, США, Владимир Путин, Россия
Администрация США совершает одну ошибку за другой в экономике, заявил Путин
Путин: администрация США совершает ошибку за ошибкой в экономической политике
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Администрация США совершают одну за другой ошибки в экономической политике, сказал президент России Владимир Путин.
"И в сфере международной политики, во внутренней политике, но и в экономической политике, я думаю, что сегодняшняя администрация совершает одну ошибку за другой, одну за другой. Даже иногда удивляешься, когда смотришь на то, что происходит", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.