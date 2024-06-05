https://ria.ru/20240605/putin-1950803133.html

Администрация США совершает одну ошибку за другой в экономике, заявил Путин

Администрация США совершает одну ошибку за другой в экономике, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Администрация США совершает одну ошибку за другой в экономике, заявил Путин

Администрация США совершают одну за другой ошибки в экономической политике, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:45

2024-06-05T20:45

2024-06-05T21:10

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сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Администрация США совершают одну за другой ошибки в экономической политике, сказал президент России Владимир Путин."И в сфере международной политики, во внутренней политике, но и в экономической политике, я думаю, что сегодняшняя администрация совершает одну ошибку за другой, одну за другой. Даже иногда удивляешься, когда смотришь на то, что происходит", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950806621.html

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Наталья Макарова

сша, владимир путин, россия