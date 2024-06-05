https://ria.ru/20240605/putin-1950802625.html

Путин прокомментировал преследование Трампа в США

Путин прокомментировал преследование Трампа в США - РИА Новости, 05.06.2024

Путин прокомментировал преследование Трампа в США

Преследование бывшего американского лидера Дональда Трампа является использованием судебной системы для внутриполитической борьбы, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:43

2024-06-05T20:43

2024-06-05T20:50

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С. - Петербург, 5 июн - РИА Новости. Преследование бывшего американского лидера Дональда Трампа является использованием судебной системы для внутриполитической борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин."Во всем мире является очевидным, что преследование Трампа, тем более в судебном порядке по обвинениям, которые сложились на основании событий, которые происходили годы назад, без прямых доказательств - это просто использование судебной системы внутри политической борьбы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240605/putin-1950801271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, дональд трамп, владимир путин, в мире, россия