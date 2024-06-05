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Путин прокомментировал преследование Трампа в США - РИА Новости, 05.06.2024
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20:43 05.06.2024 (обновлено: 20:50 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950802625.html
Путин прокомментировал преследование Трампа в США
Путин прокомментировал преследование Трампа в США - РИА Новости, 05.06.2024
Путин прокомментировал преследование Трампа в США
Преследование бывшего американского лидера Дональда Трампа является использованием судебной системы для внутриполитической борьбы, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:43
2024-06-05T20:50
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дональд трамп
владимир путин
в мире
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С. - Петербург, 5 июн - РИА Новости. Преследование бывшего американского лидера Дональда Трампа является использованием судебной системы для внутриполитической борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин."Во всем мире является очевидным, что преследование Трампа, тем более в судебном порядке по обвинениям, которые сложились на основании событий, которые происходили годы назад, без прямых доказательств - это просто использование судебной системы внутри политической борьбы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240605/putin-1950801271.html
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сша, дональд трамп, владимир путин, в мире, россия
ПМЭФ-2024, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире, Россия
Путин прокомментировал преследование Трампа в США

Путин: преследование Трампа — это использование судебной системы для политборьбы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Читать ria.ru в
С. - Петербург, 5 июн - РИА Новости. Преследование бывшего американского лидера Дональда Трампа является использованием судебной системы для внутриполитической борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Во всем мире является очевидным, что преследование Трампа, тем более в судебном порядке по обвинениям, которые сложились на основании событий, которые происходили годы назад, без прямых доказательств - это просто использование судебной системы внутри политической борьбы", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
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Вчера, 20:36
 
ПМЭФ-2024СШАДональд ТрампВладимир ПутинВ миреРоссия
 
 
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