https://ria.ru/20240605/putin-1950802625.html
Путин прокомментировал преследование Трампа в США
Путин прокомментировал преследование Трампа в США - РИА Новости, 05.06.2024
Путин прокомментировал преследование Трампа в США
Преследование бывшего американского лидера Дональда Трампа является использованием судебной системы для внутриполитической борьбы, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:43
2024-06-05T20:43
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С. - Петербург, 5 июн - РИА Новости. Преследование бывшего американского лидера Дональда Трампа является использованием судебной системы для внутриполитической борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин."Во всем мире является очевидным, что преследование Трампа, тем более в судебном порядке по обвинениям, которые сложились на основании событий, которые происходили годы назад, без прямых доказательств - это просто использование судебной системы внутри политической борьбы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240605/putin-1950801271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, владимир путин, в мире, россия
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Путин прокомментировал преследование Трампа в США
Путин: преследование Трампа — это использование судебной системы для политборьбы
С. - Петербург, 5 июн - РИА Новости. Преследование бывшего американского лидера Дональда Трампа является использованием судебной системы для внутриполитической борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Во всем мире является очевидным, что преследование Трампа, тем более в судебном порядке по обвинениям, которые сложились на основании событий, которые происходили годы назад, без прямых доказательств - это просто использование судебной системы внутри политической борьбы", - сказал Путин.