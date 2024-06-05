https://ria.ru/20240605/putin-1950802224.html

Путин рассказал, что американцы думают о судебной системе США

Путин рассказал, что американцы думают о судебной системе США - РИА Новости, 05.06.2024

Путин рассказал, что американцы думают о судебной системе США

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств заявил, что люди в США не верят судебной системе, считают, что... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:42

2024-06-05T20:42

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств заявил, что люди в США не верят судебной системе, считают, что решения приняты по политическим мотивам.Он напомнил, что после решения суда, когда присяжные вынесли экс-президенту США Дональду Трампу вердикт "виновен", его рейтинг сразу вырос, и сборы в его предвыборный штаб увеличились."О чем это говорит? Это говорит о том, что люди в США не верят судебной системе, которая принимает такие решения, а наоборот считает, что они приняты по политическим мотивам", - сказал Путин.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950805948.html

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сша, россия, владимир путин, дональд трамп