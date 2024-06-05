https://ria.ru/20240605/putin-1950801776.html

Путин рассказал, как сложатся отношения США и России после выборов в штатах

Путин рассказал, как сложатся отношения США и России после выборов в штатах - РИА Новости, 05.06.2024

Путин рассказал, как сложатся отношения США и России после выборов в штатах

После выборов в США ничего, по сути, по отношению к РФ не изменится, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:40

2024-06-05T20:40

2024-06-05T20:47

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. После выборов в США ничего, по сути, по отношению к РФ не изменится, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств."Я говорю совершенно искренне, что мы полагаем, что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике, я бы так не сказал, мы так не думаем. Думаем, что ничего по сути серьезного не произойдет", - сказал ПутинТакже он добавил, что США в ходе предвыборной борьбы сжигают свое государство изнутри."То, что в Штатах происходит, в ходе внутриполитической борьбы они сжигают себя изнутри – свое государство, свою политическую систему, должен сказать, приятно это или нет, но и свое лидерство, мнимое лидерство в сфере демократии сжигают на корню", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ в рамках ПМЭФ.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950803234.html

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политика, сша, россия, владимир путин