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Путин рассказал, как сложатся отношения США и России после выборов в штатах - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
20:40 05.06.2024 (обновлено: 20:47 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950801776.html
Путин рассказал, как сложатся отношения США и России после выборов в штатах
Путин рассказал, как сложатся отношения США и России после выборов в штатах - РИА Новости, 05.06.2024
Путин рассказал, как сложатся отношения США и России после выборов в штатах
После выборов в США ничего, по сути, по отношению к РФ не изменится, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:40
2024-06-05T20:47
политика
сша
россия
пмэф-2024
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. После выборов в США ничего, по сути, по отношению к РФ не изменится, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств."Я говорю совершенно искренне, что мы полагаем, что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике, я бы так не сказал, мы так не думаем. Думаем, что ничего по сути серьезного не произойдет", - сказал ПутинТакже он добавил, что США в ходе предвыборной борьбы сжигают свое государство изнутри."То, что в Штатах происходит, в ходе внутриполитической борьбы они сжигают себя изнутри – свое государство, свою политическую систему, должен сказать, приятно это или нет, но и свое лидерство, мнимое лидерство в сфере демократии сжигают на корню", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ в рамках ПМЭФ.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950803234.html
https://ria.ru/20240605/putin-1950802625.html
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политика, сша, россия, владимир путин
Политика, США, Россия, ПМЭФ-2024, Владимир Путин
Путин рассказал, как сложатся отношения США и России после выборов в штатах

Путин: после выборов в США ничего по сути по отношению к России не изменится

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. После выборов в США ничего, по сути, по отношению к РФ не изменится, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
«
"Я говорю совершенно искренне, что мы полагаем, что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике, я бы так не сказал, мы так не думаем. Думаем, что ничего по сути серьезного не произойдет", - сказал Путин
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Также он добавил, что США в ходе предвыборной борьбы сжигают свое государство изнутри.
«
"То, что в Штатах происходит, в ходе внутриполитической борьбы они сжигают себя изнутри – свое государство, свою политическую систему, должен сказать, приятно это или нет, но и свое лидерство, мнимое лидерство в сфере демократии сжигают на корню", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ в рамках ПМЭФ.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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