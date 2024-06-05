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Путин объяснил, почему нельзя решить вопросы с европейскими лидерами - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
20:39 05.06.2024 (обновлено: 21:04 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950801653.html
Путин объяснил, почему нельзя решить вопросы с европейскими лидерами
Путин объяснил, почему нельзя решить вопросы с европейскими лидерами - РИА Новости, 05.06.2024
Путин объяснил, почему нельзя решить вопросы с европейскими лидерами
Найти решения вопросов с лидерами Европейского союза можно было бы, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались бы больше мужества для защиты... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:39
2024-06-05T21:04
пмэф-2024
европа
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Найти решения вопросов с лидерами Европейского союза можно было бы, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались бы больше мужества для защиты национальных интересов, заявил президент России Владимир Путин."Можно (решения вопросов - ред.) и с лидерами (Европейского союза - ред.) найти, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались бы больше мужества для защиты национальных интересов", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ, отвечая на вопрос о том, можно ли найти решения сложных вопросов с лидерами Европейского союза.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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европа, владимир путин, россия, в мире
ПМЭФ-2024, Европа, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин объяснил, почему нельзя решить вопросы с европейскими лидерами

Путин: с европейскими лидерами можно решить вопросы, если бы они были уверенными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Найти решения вопросов с лидерами Европейского союза можно было бы, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались бы больше мужества для защиты национальных интересов, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Можно (решения вопросов - ред.) и с лидерами (Европейского союза - ред.) найти, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались бы больше мужества для защиты национальных интересов", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ, отвечая на вопрос о том, можно ли найти решения сложных вопросов с лидерами Европейского союза.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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