https://ria.ru/20240605/putin-1950801653.html
Путин объяснил, почему нельзя решить вопросы с европейскими лидерами
Путин объяснил, почему нельзя решить вопросы с европейскими лидерами - РИА Новости, 05.06.2024
Путин объяснил, почему нельзя решить вопросы с европейскими лидерами
Найти решения вопросов с лидерами Европейского союза можно было бы, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались бы больше мужества для защиты... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:39
2024-06-05T20:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Найти решения вопросов с лидерами Европейского союза можно было бы, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались бы больше мужества для защиты национальных интересов, заявил президент России Владимир Путин."Можно (решения вопросов - ред.) и с лидерами (Европейского союза - ред.) найти, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались бы больше мужества для защиты национальных интересов", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ, отвечая на вопрос о том, можно ли найти решения сложных вопросов с лидерами Европейского союза.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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европа, владимир путин, россия, в мире
ПМЭФ-2024, Европа, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин объяснил, почему нельзя решить вопросы с европейскими лидерами
Путин: с европейскими лидерами можно решить вопросы, если бы они были уверенными