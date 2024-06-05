https://ria.ru/20240605/putin-1950801653.html

Путин объяснил, почему нельзя решить вопросы с европейскими лидерами

Путин объяснил, почему нельзя решить вопросы с европейскими лидерами - РИА Новости, 05.06.2024

Путин объяснил, почему нельзя решить вопросы с европейскими лидерами

Найти решения вопросов с лидерами Европейского союза можно было бы, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались бы больше мужества для защиты... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:39

2024-06-05T20:39

2024-06-05T21:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Найти решения вопросов с лидерами Европейского союза можно было бы, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались бы больше мужества для защиты национальных интересов, заявил президент России Владимир Путин."Можно (решения вопросов - ред.) и с лидерами (Европейского союза - ред.) найти, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались бы больше мужества для защиты национальных интересов", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ, отвечая на вопрос о том, можно ли найти решения сложных вопросов с лидерами Европейского союза.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

европа, владимир путин, россия, в мире