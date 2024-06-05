https://ria.ru/20240605/putin-1950801271.html

Путин рассказал, как Россия относится к президентским выборам в США

Путин рассказал, как Россия относится к президентским выборам в США - РИА Новости, 05.06.2024

Путин рассказал, как Россия относится к президентским выборам в США

России по большому счету все равно, кто победит на выборах президента в США - Дональд Трамп или Джо Байден, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:36

2024-06-05T20:36

2024-06-05T20:51

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

джо байден

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. России по большому счету все равно, кто победит на выборах президента в США - Дональд Трамп или Джо Байден, заявил президент России Владимир Путин."Если так по большому счету, нам все равно",- сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, отвечая на вопрос о том, кто предпочтительнее для России Байден или Трамп.

https://ria.ru/20240605/putin-1950805106.html

россия

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2024

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политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, джо байден