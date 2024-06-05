https://ria.ru/20240605/putin-1950799301.html
Путин оценил экономические отношения Москвы и Минска
Путин оценил экономические отношения Москвы и Минска - РИА Новости, 05.06.2024
Путин оценил экономические отношения Москвы и Минска
Экономические отношения Москвы и Минска очень диверсифицированы, товарооборот между странами достигает 48 миллиардов долларов, сказал президент России Владимир... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:31
2024-06-05T20:31
2024-06-05T20:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экономические отношения Москвы и Минска очень диверсифицированы, товарооборот между странами достигает 48 миллиардов долларов, сказал президент России Владимир Путин."У нас товарооборот (между РФ и Белоруссией - ред.), если в долларовом эквиваленте смотреть, это не секрет, это все хорошо знают – 48 миллиардов долларов… Вот эти экономические отношения, они очень диверсифицированы", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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москва, минск, экономика, владимир путин, россия
Москва, Минск, ПМЭФ-2024, Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин оценил экономические отношения Москвы и Минска
Путин: экономические отношения Москвы и Минска очень диверсифицированы