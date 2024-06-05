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Путин оценил экономические отношения Москвы и Минска - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
20:31 05.06.2024 (обновлено: 20:37 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950799301.html
Путин оценил экономические отношения Москвы и Минска
Путин оценил экономические отношения Москвы и Минска - РИА Новости, 05.06.2024
Путин оценил экономические отношения Москвы и Минска
Экономические отношения Москвы и Минска очень диверсифицированы, товарооборот между странами достигает 48 миллиардов долларов, сказал президент России Владимир... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:31
2024-06-05T20:37
москва
минск
пмэф-2024
экономика
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экономические отношения Москвы и Минска очень диверсифицированы, товарооборот между странами достигает 48 миллиардов долларов, сказал президент России Владимир Путин."У нас товарооборот (между РФ и Белоруссией - ред.), если в долларовом эквиваленте смотреть, это не секрет, это все хорошо знают – 48 миллиардов долларов… Вот эти экономические отношения, они очень диверсифицированы", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950801271.html
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москва, минск, экономика, владимир путин, россия
Москва, Минск, ПМЭФ-2024, Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин оценил экономические отношения Москвы и Минска

Путин: экономические отношения Москвы и Минска очень диверсифицированы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экономические отношения Москвы и Минска очень диверсифицированы, товарооборот между странами достигает 48 миллиардов долларов, сказал президент России Владимир Путин.
«
"У нас товарооборот (между РФ и Белоруссией - ред.), если в долларовом эквиваленте смотреть, это не секрет, это все хорошо знают – 48 миллиардов долларов… Вот эти экономические отношения, они очень диверсифицированы", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Вчера, 20:36
 
ПМЭФ-2024МоскваМинскЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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