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Путин прибыл в Лахта Центр - РИА Новости, 05.06.2024
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17:49 05.06.2024 (обновлено: 18:55 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950759675.html
Путин прибыл в Лахта Центр
Путин прибыл в Лахта Центр - РИА Новости, 05.06.2024
Путин прибыл в Лахта Центр
Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Санкт-Петербург прибыл в многофункциональный комплекс "Лахта Центр", построенный на берегу Финского залива в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:49
2024-06-05T18:55
санкт-петербург
лахта центр
владимир путин
россия
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Санкт-Петербург прибыл в многофункциональный комплекс "Лахта Центр", построенный на берегу Финского залива в северо-западной части города.Во время посещения комплекса пояснения президенту давал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Он рассказал о строительстве "Лахта Центра". Миллер отметил, что вверху расположена специальная конструкция - "до такой степени прочная, что никакие снеговые нагрузки ей нипочем". Она выполнена не из стекла, при этом хорошо пропускает свет, добавил глава компании."А как снег оттуда снимаете?", - поинтересовался Путин. Миллер ответил, что это не требуется. "А его вообще не снимают - сдувает и все", - пояснил он.Строительством многофункционального общественно-делового района "Лахта Центр" занимается ПАО "Газпром". "Лахта Центр", в котором расположен центральный офис компании, включает три высотных здания, названные в соответствии с параметрами высоты: "462", "555" и "703". Первый, "462", был введен в эксплуатацию в 2018 году, завершение строительных работ на двух других планируется до 2031 года.Построенное здание "Лахта Центра" включает административное и многофункциональные здания с общественными пространствами, вокруг обустроена набережная с амфитеатром, променадами, велодорожками и зонами отдыха. В "Лахта Центре" создаются современные общественные пространства: обзорная площадка, развивающий центр, планетарий, концертный зал-трансформер, выставочные площади.Общая площадь комплекса на сегодняшний день составляет 570 тысяч квадратных метров. Башня "Лахта Центра" – самое высокое здание Европы, его вес - более 670 тысяч тонн. В реализации проекта участвовало более 600 российских и зарубежных компаний и более 20 000 человек. Высотное здание имеет самую большую площадь холодногнутого остекления в мире – 75 000 квадратных метров.Сваи под небоскребом достигают диаметра 2 метра. Коробчатый фундамент башни включает три плиты. Нижняя плита, толщиной 3600 миллиметров и объемом 19 624 кубических метров, была залита без остановок за 49 часов с отметки дна котлована 1 марта 2015 года. Операция по бетонированию отмечена в Книге рекордов Гиннеса.Для достижения спиралевидной формы здания несущие колонны имеют наклон 2,89 градуса. Колонны выполнены из композитных материалов – такое решение, впервые примененное в российском высотном строительстве, позволило сократить сроки возведения колонн на 40% и стоимость – в два раза. Контроль вертикальности в период строительства осуществлялся с использованием спутниковой группировки "Газпрома".Здание стало первым российским небоскребом, получившим мировую премию в области высотной архитектуры Emporis Skyscraper Awards – за необычную форму башни, комплекс зеленых решений и технологические инновации. Это также единственный небоскреб Европы, удостоенный наивысшего международного экологического сертификата LEED Platinum по критериям энергоэффективности и экологической устойчивости.
https://ria.ru/20240605/putin-1950681187.html
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Путин и Миллер в "Лахта-Центре" в Петербурге
Путин в «Лахта-Центре» в Петербурге. Глава «Газпрома» Миллер рассказывает президенту о проектировании и строительстве многофункционального комплекса.
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РИА Новости
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санкт-петербург, лахта центр, владимир путин, россия, политика
Санкт-Петербург, Лахта Центр, Владимир Путин, Россия, Политика
Путин прибыл в Лахта Центр

Путин прибыл в Лахта Центр в Санкт-Петербурге

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Санкт-Петербург прибыл в многофункциональный комплекс "Лахта Центр", построенный на берегу Финского залива в северо-западной части города.
Во время посещения комплекса пояснения президенту давал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Он рассказал о строительстве "Лахта Центра". Миллер отметил, что вверху расположена специальная конструкция - "до такой степени прочная, что никакие снеговые нагрузки ей нипочем". Она выполнена не из стекла, при этом хорошо пропускает свет, добавил глава компании.
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"А как снег оттуда снимаете?", - поинтересовался Путин. Миллер ответил, что это не требуется. "А его вообще не снимают - сдувает и все", - пояснил он.
Строительством многофункционального общественно-делового района "Лахта Центр" занимается ПАО "Газпром". "Лахта Центр", в котором расположен центральный офис компании, включает три высотных здания, названные в соответствии с параметрами высоты: "462", "555" и "703". Первый, "462", был введен в эксплуатацию в 2018 году, завершение строительных работ на двух других планируется до 2031 года.
Построенное здание "Лахта Центра" включает административное и многофункциональные здания с общественными пространствами, вокруг обустроена набережная с амфитеатром, променадами, велодорожками и зонами отдыха. В "Лахта Центре" создаются современные общественные пространства: обзорная площадка, развивающий центр, планетарий, концертный зал-трансформер, выставочные площади.
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Общая площадь комплекса на сегодняшний день составляет 570 тысяч квадратных метров. Башня "Лахта Центра" – самое высокое здание Европы, его вес - более 670 тысяч тонн. В реализации проекта участвовало более 600 российских и зарубежных компаний и более 20 000 человек. Высотное здание имеет самую большую площадь холодногнутого остекления в мире – 75 000 квадратных метров.
Сваи под небоскребом достигают диаметра 2 метра. Коробчатый фундамент башни включает три плиты. Нижняя плита, толщиной 3600 миллиметров и объемом 19 624 кубических метров, была залита без остановок за 49 часов с отметки дна котлована 1 марта 2015 года. Операция по бетонированию отмечена в Книге рекордов Гиннеса.
Для достижения спиралевидной формы здания несущие колонны имеют наклон 2,89 градуса. Колонны выполнены из композитных материалов – такое решение, впервые примененное в российском высотном строительстве, позволило сократить сроки возведения колонн на 40% и стоимость – в два раза. Контроль вертикальности в период строительства осуществлялся с использованием спутниковой группировки "Газпрома".
Здание стало первым российским небоскребом, получившим мировую премию в области высотной архитектуры Emporis Skyscraper Awards – за необычную форму башни, комплекс зеленых решений и технологические инновации. Это также единственный небоскреб Европы, удостоенный наивысшего международного экологического сертификата LEED Platinum по критериям энергоэффективности и экологической устойчивости.
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