https://ria.ru/20240605/putin-1950758451.html

Путин отметил взаимовыгодное сотрудничество России и Индии

Путин отметил взаимовыгодное сотрудничество России и Индии - РИА Новости, 05.06.2024

Путин отметил взаимовыгодное сотрудничество России и Индии

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой Индийской народной партии на всеобщих парламентских выборах и отметил,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:46

2024-06-05T17:46

2024-06-05T17:53

индия

россия

нью-дели

нарендра моди

владимир путин

бхаратия джаната парти

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой Индийской народной партии на всеобщих парламентских выборах и отметил, что интересам народов двух стран отвечает наращивание взаимовыгодного сотрудничества, наполнение его новым содержанием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Примите сердечные поздравления по случаю победы Индийской народной партии на всеобщих парламентских выборах ... Придаём большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнёрства с Нью-Дели. Уверен, что интересам дружественных народов России и Индии отвечает дальнейшее наращивание традиционного взаимовыгодного сотрудничества, наполнение его новым содержанием", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул, что итоги голосования вновь подтвердили "личный высокий политический авторитет" Моди, а также поддержку проводимого курса на ускоренное социально-экономическое развитие Индии и защиту её интересов на мировой арене. По итогам состоявшихся в Индии выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест в парламенте, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.

https://ria.ru/20240605/putin-1950748736.html

https://ria.ru/20240519/almaz-1946974533.html

индия

россия

нью-дели

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индия, россия, нью-дели, нарендра моди, владимир путин, бхаратия джаната парти