https://ria.ru/20240605/putin-1950756303.html

Путин рассчитывает на продолжение диалога с премьером Индии

Путин рассчитывает на продолжение диалога с премьером Индии - РИА Новости, 05.06.2024

Путин рассчитывает на продолжение диалога с премьером Индии

Президент России Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Индии Нарендре Моди с успехом его партии на парламентских выборах заявил, что рассчитывает на... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:40

2024-06-05T17:40

2024-06-05T17:53

индия

россия

нарендра моди

владимир путин

бхаратия джаната парти

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Индии Нарендре Моди с успехом его партии на парламентских выборах заявил, что рассчитывает на продолжение откровенного диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам повестки дня, соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. "И конечно, рассчитываю, что мы с Вами продолжим откровенный диалог и конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - говорится в телеграмме. Путин пожелал Моди новых успехов в государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия. По итогам состоявшихся в Индии выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест в парламенте, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.

https://ria.ru/20240605/putin-1950753093.html

https://ria.ru/20240520/indiya-1947084646.html

индия

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индия, россия, нарендра моди, владимир путин, бхаратия джаната парти