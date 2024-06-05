https://ria.ru/20240605/putin-1950756303.html
Путин рассчитывает на продолжение диалога с премьером Индии
Путин рассчитывает на продолжение диалога с премьером Индии - РИА Новости, 05.06.2024
Путин рассчитывает на продолжение диалога с премьером Индии
Президент России Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Индии Нарендре Моди с успехом его партии на парламентских выборах заявил, что рассчитывает на... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:40
2024-06-05T17:40
2024-06-05T17:53
индия
россия
нарендра моди
владимир путин
бхаратия джаната парти
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Индии Нарендре Моди с успехом его партии на парламентских выборах заявил, что рассчитывает на продолжение откровенного диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам повестки дня, соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. "И конечно, рассчитываю, что мы с Вами продолжим откровенный диалог и конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - говорится в телеграмме. Путин пожелал Моди новых успехов в государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия. По итогам состоявшихся в Индии выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест в парламенте, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.
https://ria.ru/20240605/putin-1950753093.html
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индия, россия, нарендра моди, владимир путин, бхаратия джаната парти
Индия, Россия, Нарендра Моди, Владимир Путин, Бхаратия Джаната Парти
Путин рассчитывает на продолжение диалога с премьером Индии
Путин: рассчитываю на конструктивную работу по актуальным вопросам повестки дня