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Путин рассчитывает на продолжение диалога с премьером Индии - РИА Новости, 05.06.2024
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17:40 05.06.2024 (обновлено: 17:53 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950756303.html
Путин рассчитывает на продолжение диалога с премьером Индии
Путин рассчитывает на продолжение диалога с премьером Индии - РИА Новости, 05.06.2024
Путин рассчитывает на продолжение диалога с премьером Индии
Президент России Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Индии Нарендре Моди с успехом его партии на парламентских выборах заявил, что рассчитывает на... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:40
2024-06-05T17:53
индия
россия
нарендра моди
владимир путин
бхаратия джаната парти
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Индии Нарендре Моди с успехом его партии на парламентских выборах заявил, что рассчитывает на продолжение откровенного диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам повестки дня, соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. "И конечно, рассчитываю, что мы с Вами продолжим откровенный диалог и конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - говорится в телеграмме. Путин пожелал Моди новых успехов в государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия. По итогам состоявшихся в Индии выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест в парламенте, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.
https://ria.ru/20240605/putin-1950753093.html
https://ria.ru/20240520/indiya-1947084646.html
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индия, россия, нарендра моди, владимир путин, бхаратия джаната парти
Индия, Россия, Нарендра Моди, Владимир Путин, Бхаратия Джаната Парти
Путин рассчитывает на продолжение диалога с премьером Индии

Путин: рассчитываю на конструктивную работу по актуальным вопросам повестки дня

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Индии Нарендре Моди с успехом его партии на парламентских выборах заявил, что рассчитывает на продолжение откровенного диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам повестки дня, соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"И конечно, рассчитываю, что мы с Вами продолжим откровенный диалог и конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - говорится в телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Путин и Моди выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства
Вчера, 17:35
Путин пожелал Моди новых успехов в государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия.
По итогам состоявшихся в Индии выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест в парламенте, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Товарооборот России и Индии достиг рекордных 17,5 миллиарда долларов
20 мая, 05:09
 
ИндияРоссияНарендра МодиВладимир ПутинБхаратия Джаната Парти
 
 
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