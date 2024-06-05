Путин по телефону поздравил Моди с победой его партии на выборах
Путин поздравил премьера Индии Моди с победой его партии на выборах в парламент
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Владимир Путин по телефону поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его партии на выборах в парламент, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России тепло поздравил Нарендру Моди с успехом Индийской народной партии на завершившихся на днях всеобщих парламентских выборах. Это является отражением поддержки проводимого индийским руководством политического курса, признанием достигнутых результатов в социально-экономическом развитии страны и укреплении ее международного авторитета", — говорится в релизе.
По итогам выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест в индийском парламенте. Это на 32 меньше, чем необходимо для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый политсилой "Национально-демократический альянс", это объединение набирает 292 места, что позволяет премьеру сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.
Кроме того, Путин и Моди выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства России и Индии. Они договорились о продолжении конструктивного личного взаимодействия.
Индийскому политику также направили поздравительную телеграмму. В ней российский лидер отметил, что интересам Москвы и Нью-Дели отвечает углубление сотрудничества, наполнение его новым содержанием.