https://ria.ru/20240605/putin-1950748736.html

Путин по телефону поздравил Моди с победой его партии на выборах

Путин по телефону поздравил Моди с победой его партии на выборах - РИА Новости, 05.06.2024

Путин по телефону поздравил Моди с победой его партии на выборах

Владимир Путин по телефону поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его партии на выборах в парламент, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:25

2024-06-05T17:25

2024-06-05T18:08

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Владимир Путин по телефону поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его партии на выборах в парламент, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России тепло поздравил Нарендру Моди с успехом Индийской народной партии на завершившихся на днях всеобщих парламентских выборах. Это является отражением поддержки проводимого индийским руководством политического курса, признанием достигнутых результатов в социально-экономическом развитии страны и укреплении ее международного авторитета", — говорится в релизе.Кроме того, Путин и Моди выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства России и Индии. Они договорились о продолжении конструктивного личного взаимодействия.Индийскому политику также направили поздравительную телеграмму. В ней российский лидер отметил, что интересам Москвы и Нью-Дели отвечает углубление сотрудничества, наполнение его новым содержанием.

https://ria.ru/20240530/briks-1949406349.html

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владимир путин, нарендра моди, индия, россия, в мире, бхаратия джаната парти, москва