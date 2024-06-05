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Путин по телефону поздравил Моди с победой его партии на выборах - РИА Новости, 05.06.2024
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17:25 05.06.2024 (обновлено: 18:08 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950748736.html
Путин по телефону поздравил Моди с победой его партии на выборах
Путин по телефону поздравил Моди с победой его партии на выборах - РИА Новости, 05.06.2024
Путин по телефону поздравил Моди с победой его партии на выборах
Владимир Путин по телефону поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его партии на выборах в парламент, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:25
2024-06-05T18:08
владимир путин
нарендра моди
индия
россия
в мире
бхаратия джаната парти
москва
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Владимир Путин по телефону поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его партии на выборах в парламент, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России тепло поздравил Нарендру Моди с успехом Индийской народной партии на завершившихся на днях всеобщих парламентских выборах. Это является отражением поддержки проводимого индийским руководством политического курса, признанием достигнутых результатов в социально-экономическом развитии страны и укреплении ее международного авторитета", — говорится в релизе.Кроме того, Путин и Моди выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства России и Индии. Они договорились о продолжении конструктивного личного взаимодействия.Индийскому политику также направили поздравительную телеграмму. В ней российский лидер отметил, что интересам Москвы и Нью-Дели отвечает углубление сотрудничества, наполнение его новым содержанием.
https://ria.ru/20240530/briks-1949406349.html
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владимир путин, нарендра моди, индия, россия, в мире, бхаратия джаната парти, москва
Владимир Путин, Нарендра Моди, Индия, Россия, В мире, Бхаратия Джаната Парти, Москва
Путин по телефону поздравил Моди с победой его партии на выборах

Путин поздравил премьера Индии Моди с победой его партии на выборах в парламент

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Владимир Путин по телефону поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его партии на выборах в парламент, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России тепло поздравил Нарендру Моди с успехом Индийской народной партии на завершившихся на днях всеобщих парламентских выборах. Это является отражением поддержки проводимого индийским руководством политического курса, признанием достигнутых результатов в социально-экономическом развитии страны и укреплении ее международного авторитета", — говорится в релизе.
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По итогам выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест в индийском парламенте. Это на 32 меньше, чем необходимо для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый политсилой "Национально-демократический альянс", это объединение набирает 292 места, что позволяет премьеру сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.

Кроме того, Путин и Моди выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства России и Индии. Они договорились о продолжении конструктивного личного взаимодействия.
Индийскому политику также направили поздравительную телеграмму. В ней российский лидер отметил, что интересам Москвы и Нью-Дели отвечает углубление сотрудничества, наполнение его новым содержанием.
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