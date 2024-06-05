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В Москве пройдут праздничные мероприятия в честь юбилея Пушкина - РИА Новости, 05.06.2024
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Культура
 
08:17 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/pushkin-1950557826.html
В Москве пройдут праздничные мероприятия в честь юбилея Пушкина
В Москве пройдут праздничные мероприятия в честь юбилея Пушкина - РИА Новости, 05.06.2024
В Москве пройдут праздничные мероприятия в честь юбилея Пушкина
Праздничные мероприятия в честь юбилея поэта и писателя Александра Пушкина состоятся в столице 6 июня, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:17
2024-06-05T08:17
культура
москва
александр пушкин
музей а.с. пушкина
завод имени лихачева (зил)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь юбилея поэта и писателя Александра Пушкина состоятся в столице 6 июня, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Шестого июня исполнится 225 лет со дня рождения Александра Пушкина. В честь юбилея великого русского поэта и писателя праздничные мероприятия пройдут на самых разных площадках столицы: в культурных центрах, библиотеках, парках и многих других", - говорится в сообщении. Уточняется, что каждый год в день рождения поэта усадьба на Пречистенке и все филиалы Музея А. С. Пушкина с самого утра открыты для свободного посещения. Гостей ждут бесплатные выставки, концерты, литературно-музыкальные вечера. Так, в главном здании музея продолжает свою работу масштабный проект "Пушкин. 225", в садовом павильоне музея будет открыта экспозиция "Про Пушкина", в главном здании Государственного музея Александра Пушкина - особняке Хрущевых - Селезневых на Пречистенке - пройдет праздничная программа, а в доме-музее на Старой Басманной посетителям предлагают посмотреть выставку "Удрать в Болдино". Кроме того, культурный центр ЗИЛ и библиотека-читальня имени Александра Пушкина подготовили ко дню рождения поэта большую фестивальную программу. Так, в библиотеке-читальне 8 июня пройдет квест, лекция "Русские поэты XX века в диалоге с А. С. Пушкиным", перформанс "Блуждающий троп" и концерт инди-группы "Силана".
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москва, александр пушкин, музей а.с. пушкина, завод имени лихачева (зил)
Культура, Москва, Александр Пушкин, Музей А.С. Пушкина, Завод имени Лихачева (ЗИЛ)
В Москве пройдут праздничные мероприятия в честь юбилея Пушкина

Праздничные мероприятия в честь юбилея Пушкина пройдут в Москве 6 июня

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПамятник А. С. Пушкину в Международном аэропорту Шереметьево
Памятник А. С. Пушкину в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Памятник А. С. Пушкину в Международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь юбилея поэта и писателя Александра Пушкина состоятся в столице 6 июня, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Шестого июня исполнится 225 лет со дня рождения Александра Пушкина. В честь юбилея великого русского поэта и писателя праздничные мероприятия пройдут на самых разных площадках столицы: в культурных центрах, библиотеках, парках и многих других", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что каждый год в день рождения поэта усадьба на Пречистенке и все филиалы Музея А. С. Пушкина с самого утра открыты для свободного посещения. Гостей ждут бесплатные выставки, концерты, литературно-музыкальные вечера.
Так, в главном здании музея продолжает свою работу масштабный проект "Пушкин. 225", в садовом павильоне музея будет открыта экспозиция "Про Пушкина", в главном здании Государственного музея Александра Пушкина - особняке Хрущевых - Селезневых на Пречистенке - пройдет праздничная программа, а в доме-музее на Старой Басманной посетителям предлагают посмотреть выставку "Удрать в Болдино".
Кроме того, культурный центр ЗИЛ и библиотека-читальня имени Александра Пушкина подготовили ко дню рождения поэта большую фестивальную программу. Так, в библиотеке-читальне 8 июня пройдет квест, лекция "Русские поэты XX века в диалоге с А. С. Пушкиным", перформанс "Блуждающий троп" и концерт инди-группы "Силана".
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КультураМоскваАлександр ПушкинМузей А.С. ПушкинаЗавод имени Лихачева (ЗИЛ)
 
 
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