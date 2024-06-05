Ленинградская область создаст центр протезирования для участников СВО
Ленинградская область и ЦИТО создадут центр протезирования для участников СВО
Протез в процессе сборки. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Правительство Ленинградской области и Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду подписали соглашение о создании в регионе центра протезирования с реабилитацией и адаптацией для нужд участников спецоперации, сообщили областные власти.
"На ПМЭФ-2024 Ленобласть и ЦИТО заключили соглашение о создании во Всеволожском районе Межрегионального центра высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией тех, кто получил тяжелые ранения в зоне СВО. Реабилитацию в нем будут проходить как ленинградцы, так и бойцы со всего СЗФО (Северо-Западного федерального округа - ред.)", – говорится в сообщении.
Путин призвал наладить протезирование раненных в ходе спецоперации
7 декабря 2022, 17:09
Как пояснил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, создание этого центра предусматривает не только оказание медицинских услуг по протезированию, но помощь в социализации, трудоустройстве и обучении участников спецоперации.
ЦИТО работает в сфере травматологии и ортопедии более 100 лет, лечение в этом центре ежегодно проходят более 15 тысяч человек.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.