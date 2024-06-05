https://ria.ru/20240605/protezirovanie-1950663927.html

Ленинградская область создаст центр протезирования для участников СВО

Ленинградская область создаст центр протезирования для участников СВО - РИА Новости, 05.06.2024

Ленинградская область создаст центр протезирования для участников СВО

Правительство Ленинградской области и Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО) в рамках Петербургского... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:36

2024-06-05T13:36

2024-06-05T13:36

общество

ленинградская область

всеволожский район

сзфо

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Правительство Ленинградской области и Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду подписали соглашение о создании в регионе центра протезирования с реабилитацией и адаптацией для нужд участников спецоперации, сообщили областные власти. "На ПМЭФ-2024 Ленобласть и ЦИТО заключили соглашение о создании во Всеволожском районе Межрегионального центра высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией тех, кто получил тяжелые ранения в зоне СВО. Реабилитацию в нем будут проходить как ленинградцы, так и бойцы со всего СЗФО (Северо-Западного федерального округа - ред.)", – говорится в сообщении. Как пояснил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, создание этого центра предусматривает не только оказание медицинских услуг по протезированию, но помощь в социализации, трудоустройстве и обучении участников спецоперации. ЦИТО работает в сфере травматологии и ортопедии более 100 лет, лечение в этом центре ежегодно проходят более 15 тысяч человек. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.

https://ria.ru/20221207/putin-1837014017.html

https://ria.ru/20240601/svo-1949863838.html

ленинградская область

всеволожский район

сзфо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ленинградская область, всеволожский район, сзфо, александр дрозденко