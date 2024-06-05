Рейтинг@Mail.ru
Ленинградская область создаст центр протезирования для участников СВО - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/protezirovanie-1950663927.html
Ленинградская область создаст центр протезирования для участников СВО
Ленинградская область создаст центр протезирования для участников СВО - РИА Новости, 05.06.2024
Ленинградская область создаст центр протезирования для участников СВО
Правительство Ленинградской области и Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО) в рамках Петербургского... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:36
2024-06-05T13:36
общество
ленинградская область
всеволожский район
сзфо
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894526081_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_4e239a55e781defe519db8f4cabd16c1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Правительство Ленинградской области и Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду подписали соглашение о создании в регионе центра протезирования с реабилитацией и адаптацией для нужд участников спецоперации, сообщили областные власти. "На ПМЭФ-2024 Ленобласть и ЦИТО заключили соглашение о создании во Всеволожском районе Межрегионального центра высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией тех, кто получил тяжелые ранения в зоне СВО. Реабилитацию в нем будут проходить как ленинградцы, так и бойцы со всего СЗФО (Северо-Западного федерального округа - ред.)", – говорится в сообщении. Как пояснил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, создание этого центра предусматривает не только оказание медицинских услуг по протезированию, но помощь в социализации, трудоустройстве и обучении участников спецоперации. ЦИТО работает в сфере травматологии и ортопедии более 100 лет, лечение в этом центре ежегодно проходят более 15 тысяч человек. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
https://ria.ru/20221207/putin-1837014017.html
https://ria.ru/20240601/svo-1949863838.html
ленинградская область
всеволожский район
сзфо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894526081_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_d080189fe721feeed557437b5848a66c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинградская область, всеволожский район, сзфо, александр дрозденко
Общество, Ленинградская область, Всеволожский район, СЗФО, Александр Дрозденко
Ленинградская область создаст центр протезирования для участников СВО

Ленинградская область и ЦИТО создадут центр протезирования для участников СВО

© РИА Новости / Мария МарикянПротез в процессе сборки
Протез в процессе сборки - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Протез в процессе сборки. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Правительство Ленинградской области и Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду подписали соглашение о создании в регионе центра протезирования с реабилитацией и адаптацией для нужд участников спецоперации, сообщили областные власти.
"На ПМЭФ-2024 Ленобласть и ЦИТО заключили соглашение о создании во Всеволожском районе Межрегионального центра высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией тех, кто получил тяжелые ранения в зоне СВО. Реабилитацию в нем будут проходить как ленинградцы, так и бойцы со всего СЗФО (Северо-Западного федерального округа - ред.)", – говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Путин призвал наладить протезирование раненных в ходе спецоперации
7 декабря 2022, 17:09
Как пояснил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, создание этого центра предусматривает не только оказание медицинских услуг по протезированию, но помощь в социализации, трудоустройстве и обучении участников спецоперации.
ЦИТО работает в сфере травматологии и ортопедии более 100 лет, лечение в этом центре ежегодно проходят более 15 тысяч человек.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
Ленинградская область открыла подземный госпиталь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Ленобласть открыла уникальный подземный госпиталь в зоне СВО
1 июня, 12:51
 
ОбществоЛенинградская областьВсеволожский районСЗФОАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала