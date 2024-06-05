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В Петербурге американец получил 3,5 года колонии за реабилитацию нацизма

В Петербурге американец получил 3,5 года колонии за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 05.06.2024

В Петербурге американец получил 3,5 года колонии за реабилитацию нацизма

Суд в Петербурге приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении гражданина США Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма после его постов в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:10

2024-06-05T14:10

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Суд в Петербурге приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении гражданина США Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма после его постов в соцсетях, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Суд назначил Малеву наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии-поселении с запретом заниматься деятельностью по размещению материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет, в течение 1,5 лет", - сообщает пресс-служба. Малеву вменили два эпизода размещения изображения Георгиевской ленты в "Одноклассниках" с оскорбительными комментариями - 8 июля 2022 года и 8 мая 2023 года. Этим американец, по мнению следствия, выразил "явное неуважение к обществу и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества", а также унизил честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. В пресс-службе судов добавили, что Малев вину признал, дело рассматривалось в особом порядке.

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949886140.html

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