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В Петербурге американец получил 3,5 года колонии за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 05.06.2024
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14:10 05.06.2024 (обновлено: 14:13 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950677687.html
В Петербурге американец получил 3,5 года колонии за реабилитацию нацизма
В Петербурге американец получил 3,5 года колонии за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 05.06.2024
В Петербурге американец получил 3,5 года колонии за реабилитацию нацизма
Суд в Петербурге приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении гражданина США Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма после его постов в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Суд в Петербурге приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении гражданина США Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма после его постов в соцсетях, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Суд назначил Малеву наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии-поселении с запретом заниматься деятельностью по размещению материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет, в течение 1,5 лет", - сообщает пресс-служба. Малеву вменили два эпизода размещения изображения Георгиевской ленты в "Одноклассниках" с оскорбительными комментариями - 8 июля 2022 года и 8 мая 2023 года. Этим американец, по мнению следствия, выразил "явное неуважение к обществу и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества", а также унизил честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. В пресс-службе судов добавили, что Малев вину признал, дело рассматривалось в особом порядке.
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санкт-петербург, сша, россия, одноклассники
Санкт-Петербург, США, Россия, Одноклассники
В Петербурге американец получил 3,5 года колонии за реабилитацию нацизма

Суд: в Петербурге американец получил 3,5 года колонии за реабилитацию нацизма

© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/TelegramГражданин США Юрий Малева, обвиняемый в реабилитации нацизма
Гражданин США Юрий Малева, обвиняемый в реабилитации нацизма
© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/Telegram
Гражданин США Юрий Малева, обвиняемый в реабилитации нацизма
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Суд в Петербурге приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении гражданина США Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма после его постов в соцсетях, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Суд назначил Малеву наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии-поселении с запретом заниматься деятельностью по размещению материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет, в течение 1,5 лет", - сообщает пресс-служба.
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Малеву вменили два эпизода размещения изображения Георгиевской ленты в "Одноклассниках" с оскорбительными комментариями - 8 июля 2022 года и 8 мая 2023 года. Этим американец, по мнению следствия, выразил "явное неуважение к обществу и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества", а также унизил честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.
В пресс-службе судов добавили, что Малев вину признал, дело рассматривалось в особом порядке.
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