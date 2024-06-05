https://ria.ru/20240605/proekt-1950666360.html

Приангарье начнет пилотный проект по поставкам белорусских товаров в Китай

Приангарье начнет пилотный проект по поставкам белорусских товаров в Китай - РИА Новости, 05.06.2024

Приангарье начнет пилотный проект по поставкам белорусских товаров в Китай

В Иркутской области начнут пилотный проект по созданию оптово-распределительного логистического хаба для товаров из Брестской области Белоруссии, который... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:11

2024-06-05T14:11

2024-06-05T14:11

парламентское собрание союза беларуси и россии

иркутская область

белоруссия

китай

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Иркутской области начнут пилотный проект по созданию оптово-распределительного логистического хаба для товаров из Брестской области Белоруссии, который позволит поставлять их в Китай, сообщил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой. Во вторник и среду посол сопровождает президента Белоруссии Александра Лукашенко, посещающего Иркутскую область. По сообщению посольства, существует проект по созданию в регионе оптово-распределительного логистического хаба для белорусских товаров, что позволит развивать торговлю не только с Иркутской областью, но и с Китаем. Планы были скорректированы: на данный момент решено попробовать поставлять в регион товары не со всей республики, а только из Брестской области, так как именно Брестский облисполком отвечает в Белоруссии за развитие сотрудничества с Приангарьем. "Рабочая группа, которая занимается этим проектом, сделала вывод, что экономическая эффективность пока не складывается. Очень серьезные затраты на несколько логистических перегрузок наших товаров. Поэтому конкурентоспособность пока невысокая", - объяснил Дмитрий Крутой изменение проекта, его слова приводит Telegram-канал посольства. Тем не менее, решено не отказываться от проекта, а реализовать его в пилотном режиме, уточнила дипмиссия. "Посмотреть на примере брестских товаров, учитывая, что и Брестский мясокомбинат, и "Санта-Бремор", и другие брестские производители свою продукцию в регион успешно поставляют. И это небольшое плечо до Китая, думаю, никаких логистических проблем для брестчан не создаст. Поэтому на примере Бреста мы в пилотном режиме опробуем работу, в любом случае, не отказываемся от этого проекта и продолжаем его реализацию", - сообщил посол. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу увеличить торговые обороты с Иркутской областью в два-три раза, сообщил Крутой. "У нас с Иркутской областью в последние два года очень интенсивно развивается сотрудничество. По нашему экспорту в регион мы вернулись на доковидный уровень. Тем не менее, президент сказал, что это очень мало и нужно увеличивать обороты в два-три раза", - заявил посол.

https://ria.ru/20231124/khlebozavod-1911635106.html

https://ria.ru/20240524/belorussiya-1948236522.html

https://ria.ru/20240524/putin-1948184422.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иркутская область, белоруссия, китай, александр лукашенко, россия