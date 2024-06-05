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Губернатор Кубани поручил усилить меры по предотвращению пожаров
Губернатор Кубани поручил усилить меры по предотвращению пожаров - РИА Новости, 05.06.2024
Губернатор Кубани поручил усилить меры по предотвращению пожаров
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов усилить меры по предотвращению пожаров на популярных туристических маршрутах и РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:49
2024-06-05T15:49
2024-06-05T15:49
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
пожары
природные пожары в россии
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КРАСНОДАР, 5 июн — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов усилить меры по предотвращению пожаров на популярных туристических маршрутах и возле сельхозугодий. "У нас 1,2 миллиона гектаров лесного фонда, в том числе уникальных заповедных мест. В полях растет урожай. И нужно сделать все, чтобы предотвратить возгорания. С начала года уже произошло 14 пожаров. В большинстве случаев причина – человеческий фактор… Одна из самых действенных мер предотвращения пожаров – патрулирование и мониторинг ситуации на популярных туристических маршрутах и возле сельхозугодий. Дал поручение главам муниципалитетов усилить работу в этом направлении, контролировать обстановку в круглосуточном режиме", - написал Кондратьев в Telegram-канале. Кроме того, по данным краевой администрации, для предотвращения лесных пожаров губернатор также поручил ускорить пропашку минерализованных полос, которые являются границей между населенным пунктом и землями лесного фонда. Такие территории вносят в генпланы муниципалитетов.
https://ria.ru/20231005/krasnodar-1900529297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, вениамин кондратьев, пожары, природные пожары в россии
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, пожары, Природные пожары в России