https://ria.ru/20240605/predotvraschenie-1950712607.html

Губернатор Кубани поручил усилить меры по предотвращению пожаров

Губернатор Кубани поручил усилить меры по предотвращению пожаров - РИА Новости, 05.06.2024

Губернатор Кубани поручил усилить меры по предотвращению пожаров

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов усилить меры по предотвращению пожаров на популярных туристических маршрутах и РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:49

2024-06-05T15:49

2024-06-05T15:49

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

пожары

природные пожары в россии

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КРАСНОДАР, 5 июн — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов усилить меры по предотвращению пожаров на популярных туристических маршрутах и возле сельхозугодий. "У нас 1,2 миллиона гектаров лесного фонда, в том числе уникальных заповедных мест. В полях растет урожай. И нужно сделать все, чтобы предотвратить возгорания. С начала года уже произошло 14 пожаров. В большинстве случаев причина – человеческий фактор… Одна из самых действенных мер предотвращения пожаров – патрулирование и мониторинг ситуации на популярных туристических маршрутах и возле сельхозугодий. Дал поручение главам муниципалитетов усилить работу в этом направлении, контролировать обстановку в круглосуточном режиме", - написал Кондратьев в Telegram-канале. Кроме того, по данным краевой администрации, для предотвращения лесных пожаров губернатор также поручил ускорить пропашку минерализованных полос, которые являются границей между населенным пунктом и землями лесного фонда. Такие территории вносят в генпланы муниципалитетов.

https://ria.ru/20231005/krasnodar-1900529297.html

краснодарский край

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Алёна Пава

краснодарский край, вениамин кондратьев, пожары, природные пожары в россии