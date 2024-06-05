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Сразу три страны ЕС нарастили товарные поставки в Россию - РИА Новости, 05.06.2024
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05:27 05.06.2024 (обновлено: 05:36 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/postavki-1950548076.html
Сразу три страны ЕС нарастили товарные поставки в Россию
Сразу три страны ЕС нарастили товарные поставки в Россию - РИА Новости, 05.06.2024
Сразу три страны ЕС нарастили товарные поставки в Россию
Сразу три страны Евросоюза - Ирландия, Кипр и Португалия - нарастили товарные поставки в Россию в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T05:27
2024-06-05T05:36
экономика
россия
ирландия
кипр
евросоюз
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сразу три страны Евросоюза - Ирландия, Кипр и Португалия - нарастили товарные поставки в Россию в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а самые заметные темпы снижения показала Мальта, подсчитало РИА Новости по данным европейской статистики. Заметнее всего экспорт в денежном выражении увеличил Кипр - на 13%, до 15,6 миллиона евро. Большую часть этого объема (15,2 миллиона евро) составили суда, лодки и яхты. Причем за год их поставки выросли сразу на 19,3%. На втором месте расположилась Португалия, чьи товарные поставки за год увеличились на 7%, составив 24,5 миллиона евро. В основном эта страна продавала России различного рода напитки и уксус (22%), ядерные реакторы и котлы (18,9%), а также обувь (11,3%). Ирландия оказалась на третьем месте по темпам наращивания экспорта (до 136,5 миллиона евро), показав положительную динамику в 5%. Основные поставки пришлись на неорганическую химию (38,6%), фармацевтическую продукцию (36,9%) и оптическое оборудование (10%). А самый заметный темп снижения экспорта показала Мальта - на 97%, до 3,8 тысячи евро. Основную часть этого объема составили поставки живых животных. При этом в абсолютном выражении лидером снижения экспорта стала Германия, несмотря на это оставшись крупнейшим торговым партнером России. В первом квартале она сократила свои показатели экспорта на 32% в годовом выражении, или на 888,5 миллиона евро, до 1,9 миллиарда евро. В основном Россия закупала там фармацевтическую продукцию (26%), ядерные реакторы и котлы (14%), а также оптическое оборудование (10%).
https://ria.ru/20240527/zakupki-1948517561.html
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экономика, россия, ирландия, кипр, евросоюз
Экономика, Россия, Ирландия, Кипр, Евросоюз
Сразу три страны ЕС нарастили товарные поставки в Россию

Ирландия, Кипр и Португалия нарастили товарные поставки в Россию

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПогрузка контейнеров в контейнерном терминале
Погрузка контейнеров в контейнерном терминале - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Погрузка контейнеров в контейнерном терминале. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сразу три страны Евросоюза - Ирландия, Кипр и Португалия - нарастили товарные поставки в Россию в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а самые заметные темпы снижения показала Мальта, подсчитало РИА Новости по данным европейской статистики.
Заметнее всего экспорт в денежном выражении увеличил Кипр - на 13%, до 15,6 миллиона евро. Большую часть этого объема (15,2 миллиона евро) составили суда, лодки и яхты. Причем за год их поставки выросли сразу на 19,3%.
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На втором месте расположилась Португалия, чьи товарные поставки за год увеличились на 7%, составив 24,5 миллиона евро. В основном эта страна продавала России различного рода напитки и уксус (22%), ядерные реакторы и котлы (18,9%), а также обувь (11,3%).
Ирландия оказалась на третьем месте по темпам наращивания экспорта (до 136,5 миллиона евро), показав положительную динамику в 5%. Основные поставки пришлись на неорганическую химию (38,6%), фармацевтическую продукцию (36,9%) и оптическое оборудование (10%).
А самый заметный темп снижения экспорта показала Мальта - на 97%, до 3,8 тысячи евро. Основную часть этого объема составили поставки живых животных.
При этом в абсолютном выражении лидером снижения экспорта стала Германия, несмотря на это оставшись крупнейшим торговым партнером России. В первом квартале она сократила свои показатели экспорта на 32% в годовом выражении, или на 888,5 миллиона евро, до 1,9 миллиарда евро. В основном Россия закупала там фармацевтическую продукцию (26%), ядерные реакторы и котлы (14%), а также оптическое оборудование (10%).
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