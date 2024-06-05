https://ria.ru/20240605/polsha-1950679889.html

Польская комиссия по "российскому влиянию" начнет работу в среду

Польская комиссия по "российскому влиянию" начнет работу в среду - РИА Новости, 05.06.2024

Польская комиссия по "российскому влиянию" начнет работу в среду

Польская комиссия по расследованию "российского влияния", которое якобы имело место в стране в последние годы, начнет работать в среду, заявил на... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:15

2024-06-05T14:15

2024-06-05T14:15

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польша

россия

белоруссия

дональд туск

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ВАРШАВА, 5 июн - РИА Новости. Польская комиссия по расследованию "российского влияния", которое якобы имело место в стране в последние годы, начнет работать в среду, заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск. "Комиссия начнет работу уже сегодня. Нам это очень важно. Мы договорились, что комиссия должна работать быстро", - сказал Туск. Генеральный прокурор Польши, министр юстиции Адам Боднар, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что в комиссии будут работать отставные прокуроры, занимавшиеся преследованием лиц, которых польские власти обвиняли в шпионаже в пользу РФ. Глава комиссии, директор Службы военной контрразведки Польши Ярослав Стружик, в свою очередь, сообщил, что первый отчет комиссии будет представлен в течение 60 дней. При этом он отметил, что по крайней мере часть отчетов комиссии будет иметь закрытый характер. Ранее Туск издал "распоряжение о создании комиссии по расследованию российского и белорусского влияния в Польше в 2004-2024 годах". Руководителем комиссии будет глава службы контрразведки генерал Ярослав Стружик. Первые результаты работы комиссия должна представить уже летом. С идеей создать в сейме комиссию по изучению "влияния России" на польскую политику Туск выступил после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт. Туска поддержал президент страны Анджей Дуда. Спикер сейма Шимон Холовня выступил против создания такой комиссии, заявив, что "для преследования шпионов существуют спецслужбы, а не комиссии сейма". Туск утверждал, что в новой комиссии не будет политиков. Предполагается, что в ее состав войдут только эксперты и специалисты, не связанные с политическими элитами. Ранее в Польше уже существовала подобная комиссия. Она была учреждена в 2023 году и должна была изучить "российское влияние", якобы оказывавшееся на решения польских властей страны в 2007-2022 годах. Предполагалось, она начнет свою работу по существу после парламентских выборов 15 октября 2023 года. Однако новый состав сейма, где инициировавшая создание комиссии партия "Право и справедливость" уже не имела большинства, проголосовал против продолжения работы этой комиссии. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. В Кремле, комментируя многочисленные недружественные действия Варшавы, отмечали, что Польша стала враждебным РФ государством, и напомнили, что она столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и называла их голословными. При этом в России указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любую подрывную активность из-за границы.

https://ria.ru/20240603/polsha-1950164180.html

https://ria.ru/20240603/polsha-1950200566.html

https://ria.ru/20240603/polsha-1950098258.html

польша

россия

белоруссия

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в мире, польша, россия, белоруссия, дональд туск