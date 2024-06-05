https://ria.ru/20240605/polsha-1950592959.html

В Польше нелегалы напали на автомобили полицейских на белорусской границе

В Польше нелегалы напали на автомобили полицейских на белорусской границе - РИА Новости, 05.06.2024

В Польше нелегалы напали на автомобили полицейских на белорусской границе

Нелегальные мигранты забросали камнями автомобили польских полицейских на границе с Белоруссией, сообщает пограничная стража Польши. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:07

2024-06-05T11:07

2024-06-05T11:07

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ВАРШАВА, 5 июн - РИА Новости. Нелегальные мигранты забросали камнями автомобили польских полицейских на границе с Белоруссией, сообщает пограничная стража Польши. "Во время патрулирования польско-белорусской границы автомобили сотрудников польской полиции забросали камнями. Два автомобиля получили повреждения", - говорится в сообщении. Отмечается, что сами полицейские не пострадали. В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В польских пограничников постоянно бросают палки и камни. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата.

https://ria.ru/20240502/ranenie-1943540077.html

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