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В Польше нелегалы напали на автомобили полицейских на белорусской границе
В Польше нелегалы напали на автомобили полицейских на белорусской границе - РИА Новости, 05.06.2024
В Польше нелегалы напали на автомобили полицейских на белорусской границе
Нелегальные мигранты забросали камнями автомобили польских полицейских на границе с Белоруссией, сообщает пограничная стража Польши. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:07
2024-06-05T11:07
2024-06-05T11:07
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ВАРШАВА, 5 июн - РИА Новости. Нелегальные мигранты забросали камнями автомобили польских полицейских на границе с Белоруссией, сообщает пограничная стража Польши. "Во время патрулирования польско-белорусской границы автомобили сотрудников польской полиции забросали камнями. Два автомобиля получили повреждения", - говорится в сообщении. Отмечается, что сами полицейские не пострадали. В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В польских пограничников постоянно бросают палки и камни. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата.
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в мире, авто, белоруссия, польша
В мире, Авто, Белоруссия, Польша
В Польше нелегалы напали на автомобили полицейских на белорусской границе
Погранслужба Польши: мигранты забросали камнями автомобили польских полицейских
ВАРШАВА, 5 июн - РИА Новости. Нелегальные мигранты забросали камнями автомобили польских полицейских на границе с Белоруссией, сообщает пограничная стража Польши.
«
"Во время патрулирования польско-белорусской границы автомобили сотрудников польской полиции забросали камнями. Два автомобиля получили повреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сами полицейские не пострадали.
В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В польских пограничников постоянно бросают палки и камни. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата.