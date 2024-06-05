https://ria.ru/20240605/politika-1950581960.html
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Турчака
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Турчака - РИА Новости, 05.06.2024
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Турчака
Сенаторы на заседании досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, назначенного накануне врио главы Республики Алтай. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:16
2024-06-05T10:16
2024-06-05T13:19
политика
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сенаторы на заседании досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, назначенного накануне врио главы Республики Алтай.Глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко уточнил в беседе с РИА Новости, что политик написал соответствующее заявление во вторник.Четвертого июня Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай и назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности руководителя региона.Кроме того, Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора, экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Политик также написал заявление по собственному желанию.После ухода из верхней палаты парламента он намерен заняться научной работой.
https://ria.ru/20240604/peskov-1950364493.html
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политика, андрей турчак, вячеслав тимченко, совет федерации рф, белгородская область, владимир путин, республика алтай
Политика, Андрей Турчак, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ, Белгородская область, Владимир Путин, Республика Алтай
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Турчака
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Андрея Турчака