https://ria.ru/20240605/politika-1950581960.html

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Турчака

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Турчака - РИА Новости, 05.06.2024

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Турчака

Сенаторы на заседании досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, назначенного накануне врио главы Республики Алтай. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:16

2024-06-05T10:16

2024-06-05T13:19

политика

андрей турчак

вячеслав тимченко

совет федерации рф

белгородская область

владимир путин

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сенаторы на заседании досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, назначенного накануне врио главы Республики Алтай.Глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко уточнил в беседе с РИА Новости, что политик написал соответствующее заявление во вторник.Четвертого июня Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай и назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности руководителя региона.Кроме того, Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора, экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Политик также написал заявление по собственному желанию.После ухода из верхней палаты парламента он намерен заняться научной работой.

https://ria.ru/20240604/peskov-1950364493.html

https://ria.ru/20240604/turchak-1950361701.html

https://ria.ru/20240531/ukaz-1949682465.html

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политика, андрей турчак, вячеслав тимченко, совет федерации рф, белгородская область, владимир путин, республика алтай