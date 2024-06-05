Рейтинг@Mail.ru
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Турчака - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 05.06.2024 (обновлено: 13:19 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/politika-1950581960.html
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Турчака
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Турчака - РИА Новости, 05.06.2024
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Турчака
Сенаторы на заседании досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, назначенного накануне врио главы Республики Алтай. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:16
2024-06-05T13:19
политика
андрей турчак
вячеслав тимченко
совет федерации рф
белгородская область
владимир путин
республика алтай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950656564_0:54:3175:1840_1920x0_80_0_0_7d951fc81fc0afe28e019ebbd03a7f54.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сенаторы на заседании досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, назначенного накануне врио главы Республики Алтай.Глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко уточнил в беседе с РИА Новости, что политик написал соответствующее заявление во вторник.Четвертого июня Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай и назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности руководителя региона.Кроме того, Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора, экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Политик также написал заявление по собственному желанию.После ухода из верхней палаты парламента он намерен заняться научной работой.
https://ria.ru/20240604/peskov-1950364493.html
https://ria.ru/20240604/turchak-1950361701.html
https://ria.ru/20240531/ukaz-1949682465.html
белгородская область
республика алтай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950656564_580:21:3175:1967_1920x0_80_0_0_4fe46ee7edf6ff3c699c15ed7cef96b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, андрей турчак, вячеслав тимченко, совет федерации рф, белгородская область, владимир путин, республика алтай
Политика, Андрей Турчак, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ, Белгородская область, Владимир Путин, Республика Алтай
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Турчака

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Андрея Турчака

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАндрей Турчак выступает на заседании Совета Федерации РФ. 5 июня 2024
Андрей Турчак выступает на заседании Совета Федерации РФ. 5 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Андрей Турчак выступает на заседании Совета Федерации РФ. 5 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сенаторы на заседании досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, назначенного накануне врио главы Республики Алтай.
Глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко уточнил в беседе с РИА Новости, что политик написал соответствующее заявление во вторник.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В Кремле оценили идею объединения Алтайского края и Республики Алтай
4 июня, 12:20
Четвертого июня Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай и назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности руководителя региона.

Турчак занимал должность первого заместителя председателя Совета Федерации с 23 сентября 2020-го.

Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Биография Андрея Турчака
4 июня, 13:46
Кроме того, Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора, экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Политик также написал заявление по собственному желанию.
После ухода из верхней палаты парламента он намерен заняться научной работой.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Путин подписал указ о назначении Федорищева врио самарского губернатора
31 мая, 14:33
 
ПолитикаАндрей ТурчакВячеслав ТимченкоСовет Федерации РФБелгородская областьВладимир ПутинРеспублика Алтай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала