https://ria.ru/20240605/podderzhka-1950463079.html

Россия, Белоруссия и Узбекистан создадут одно окно для поддержки МСП

Россия, Белоруссия и Узбекистан создадут одно окно для поддержки МСП - РИА Новости, 05.06.2024

Россия, Белоруссия и Узбекистан создадут одно окно для поддержки МСП

У представителей малого и среднего бизнеса России, Белоруссии и Узбекистана появится одно окно, где они смогут получать гарантийные и нефинансовые меры... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:00

2024-06-05T16:00

2024-06-05T16:00

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. У представителей малого и среднего бизнеса России, Белоруссии и Узбекистана появится одно окно, где они смогут получать гарантийные и нефинансовые меры поддержки при реализации совместных контрактов, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Соглашение об этом в рамках ПМЭФ-2024 подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, глава Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города Москвы Антон Купринов и глава Компании по развитию предпринимательства (Узбекистан) Аббосхон Махаматов."Предприниматели каждой из стран-участниц соглашения смогут решать вопросы получения поддержки не только с национальными институтами развития малого и среднего бизнеса, но и обращаться за ними в уполномоченные организации государства-партнера, подписавшего соглашение. Сегодня это Россия, Белоруссия и Узбекистан, присоединиться к ним планируют Киргизия и Казахстан. Для ускорения процессов в рамках реализации подписанного соглашения будут задействоваться онлайн-сервисы, в том числе на базе Цифровой платформы МСП.РФ", – приводит пресс-служба слова Исаевича.В рамках подписанного соглашения предусматривается также обмен опытом и лучшими практиками в сфере развития предпринимательства, сопровождение отдельных бизнес-проектов малых и средних предприятий, включая содействие во встраивании их в цепочки поставок, работа по совершенствованию мер поддержки МСП, разработка дорожных карт под конкретные проекты и другие направления.В КМСП напомнили, что государственная поддержка и развитие бизнеса в России осуществляется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240604/pmef-1949785198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, корпорация мсп, александр исаевич, россия, белоруссия, пмэф