Россия, Белоруссия и Узбекистан создадут одно окно для поддержки МСП
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. У представителей малого и среднего бизнеса России, Белоруссии и Узбекистана появится одно окно, где они смогут получать гарантийные и нефинансовые меры поддержки при реализации совместных контрактов, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Соглашение об этом в рамках ПМЭФ-2024 подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, глава Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города Москвы Антон Купринов и глава Компании по развитию предпринимательства (Узбекистан) Аббосхон Махаматов.
"Предприниматели каждой из стран-участниц соглашения смогут решать вопросы получения поддержки не только с национальными институтами развития малого и среднего бизнеса, но и обращаться за ними в уполномоченные организации государства-партнера, подписавшего соглашение. Сегодня это Россия, Белоруссия и Узбекистан, присоединиться к ним планируют Киргизия и Казахстан. Для ускорения процессов в рамках реализации подписанного соглашения будут задействоваться онлайн-сервисы, в том числе на базе Цифровой платформы МСП.РФ", – приводит пресс-служба слова Исаевича.
В рамках подписанного соглашения предусматривается также обмен опытом и лучшими практиками в сфере развития предпринимательства, сопровождение отдельных бизнес-проектов малых и средних предприятий, включая содействие во встраивании их в цепочки поставок, работа по совершенствованию мер поддержки МСП, разработка дорожных карт под конкретные проекты и другие направления.
В КМСП напомнили, что государственная поддержка и развитие бизнеса в России осуществляется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.