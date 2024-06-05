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Россия, Белоруссия и Узбекистан создадут одно окно для поддержки МСП - РИА Новости, 05.06.2024
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16:00 05.06.2024
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Россия, Белоруссия и Узбекистан создадут одно окно для поддержки МСП
Россия, Белоруссия и Узбекистан создадут одно окно для поддержки МСП - РИА Новости, 05.06.2024
Россия, Белоруссия и Узбекистан создадут одно окно для поддержки МСП
У представителей малого и среднего бизнеса России, Белоруссии и Узбекистана появится одно окно, где они смогут получать гарантийные и нефинансовые меры... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:00
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. У представителей малого и среднего бизнеса России, Белоруссии и Узбекистана появится одно окно, где они смогут получать гарантийные и нефинансовые меры поддержки при реализации совместных контрактов, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Соглашение об этом в рамках ПМЭФ-2024 подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, глава Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города Москвы Антон Купринов и глава Компании по развитию предпринимательства (Узбекистан) Аббосхон Махаматов."Предприниматели каждой из стран-участниц соглашения смогут решать вопросы получения поддержки не только с национальными институтами развития малого и среднего бизнеса, но и обращаться за ними в уполномоченные организации государства-партнера, подписавшего соглашение. Сегодня это Россия, Белоруссия и Узбекистан, присоединиться к ним планируют Киргизия и Казахстан. Для ускорения процессов в рамках реализации подписанного соглашения будут задействоваться онлайн-сервисы, в том числе на базе Цифровой платформы МСП.РФ", – приводит пресс-служба слова Исаевича.В рамках подписанного соглашения предусматривается также обмен опытом и лучшими практиками в сфере развития предпринимательства, сопровождение отдельных бизнес-проектов малых и средних предприятий, включая содействие во встраивании их в цепочки поставок, работа по совершенствованию мер поддержки МСП, разработка дорожных карт под конкретные проекты и другие направления.В КМСП напомнили, что государственная поддержка и развитие бизнеса в России осуществляется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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твой бизнес – новости, корпорация мсп, александр исаевич, россия, белоруссия, пмэф
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Россия, Белоруссия, ПМЭФ

Россия, Белоруссия и Узбекистан создадут одно окно для поддержки МСП

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. У представителей малого и среднего бизнеса России, Белоруссии и Узбекистана появится одно окно, где они смогут получать гарантийные и нефинансовые меры поддержки при реализации совместных контрактов, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Соглашение об этом в рамках ПМЭФ-2024 подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, глава Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города Москвы Антон Купринов и глава Компании по развитию предпринимательства (Узбекистан) Аббосхон Махаматов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
4 июня, 15:20
"Предприниматели каждой из стран-участниц соглашения смогут решать вопросы получения поддержки не только с национальными институтами развития малого и среднего бизнеса, но и обращаться за ними в уполномоченные организации государства-партнера, подписавшего соглашение. Сегодня это Россия, Белоруссия и Узбекистан, присоединиться к ним планируют Киргизия и Казахстан. Для ускорения процессов в рамках реализации подписанного соглашения будут задействоваться онлайн-сервисы, в том числе на базе Цифровой платформы МСП.РФ", – приводит пресс-служба слова Исаевича.
В рамках подписанного соглашения предусматривается также обмен опытом и лучшими практиками в сфере развития предпринимательства, сопровождение отдельных бизнес-проектов малых и средних предприятий, включая содействие во встраивании их в цепочки поставок, работа по совершенствованию мер поддержки МСП, разработка дорожных карт под конкретные проекты и другие направления.
В КМСП напомнили, что государственная поддержка и развитие бизнеса в России осуществляется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиКорпорация МСПАлександр ИсаевичРоссияБелоруссияПМЭФ
 
 
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