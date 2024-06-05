https://ria.ru/20240605/pmr-1950737448.html

ПМР хотят взять измором в случае вступления Молдавии в ЕС, заявил эксперт

ПМР хотят взять измором в случае вступления Молдавии в ЕС, заявил эксперт - РИА Новости, 05.06.2024

ПМР хотят взять измором в случае вступления Молдавии в ЕС, заявил эксперт

В случае вхождения Молдавии в Евросоюз, о чем мечтают власти в Кишиневе, непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику будут брать измором, заявил РИА... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:54

2024-06-05T16:54

2024-06-05T16:54

в мире

молдавия

румыния

кишинев

евросоюз

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ТИРАСПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. В случае вхождения Молдавии в Евросоюз, о чем мечтают власти в Кишиневе, непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику будут брать измором, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников. Ранее румынский евродепутат Еуджен Томак заявил, что безопасность Молдавии обеспечит только объединение с Румынией. "В Бухаресте полагают, что Приднестровье останется в "серой зоне" до тех пор, пока приднестровцы сами не захотят стать частью ЕС, а точнее войти в состав Румынии. То есть признания независимости и снятия блокадных мер Приднестровью ожидать не стоит, ПМР хотят взять измором", - сказал Шорников. По его мнению, румынские политики Еуджен Томак и премьер Марчел Чолаку - это не наивные мечтатели, а вполне осведомленные люди, которые продвигают нужную Румынии информационную повестку. "Сейчас мы наблюдаем какое-то сезонное обострение у румынских политиков, которые грезят присоединением Бессарабии. То они кричат, что ни молдаван, ни молдавского языка не существует, то предлагают молдаванам отпустить Приднестровье, которое никогда не было частью румынского пространства, то яростно агитируют за евроинтеграцию", - отметил собеседник агентства. Он полагает, что, делая столь провокационные заявления, они готовят молдавское общество к кардинальным изменениям. "Томак определенно хочет внушить мысль, что в случае Молдовы между евроинтеграцией и интеграцией с Румынией можно ставить знак равенства. И призывает, чтобы это поскорее произошло", - отметил эксперт. По его мнению, учитывая, что в Молдавии грядет референдум о евроинтеграции, несложно определить, что в Бухаресте намерены его воспринимать как референдум об объединении с Румынией, а значит румыны попытаются использовать его результаты для реализации столь вожделенного ими объединения. "Наверное, молдавским гражданам следует знать о том, что под видом евроинтеграции им собираются навязать ликвидацию их государственности. Что же касается Приднестровья, то, как мы знаем, на территории республики такой референдум проводится не будет и, если судить по заявлениям других румынских политиков, цепляться за Приднестровье и каким-либо образом входить в прямое соприкосновение с российскими военными они не хотят", - подчеркнул Шорников. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240405/moldavia-1938153435.html

https://ria.ru/20240529/gutsul-1949110551.html

https://ria.ru/20231124/es-1911521795.html

https://ria.ru/20230929/moldaviya-1899354895.html

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в мире, молдавия, румыния, кишинев, евросоюз