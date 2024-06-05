https://ria.ru/20240605/pmef-1950726142.html

Модератором сессии ПМЭФ с участием Путина будет известный всем человек

Модератором сессии ПМЭФ с участием Путина будет известный всем человек - РИА Новости, 05.06.2024

Модератором сессии ПМЭФ с участием Путина будет известный всем человек

Модератором сессии ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина будет известный всем человек, глубоко погруженный в тему международных отношений,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:28

2024-06-05T16:28

2024-06-05T16:40

пмэф-2024

владимир путин

россия

антон кобяков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Модератором сессии ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина будет известный всем человек, глубоко погруженный в тему международных отношений, рассказал РИА Новости советник президента Антон Кобяков."Будет интересный, известный всем человек, глубоко погруженный в тему международных отношений", - сказал Кобяков, говоря о модераторе предстоящей пленарной сессии.

https://ria.ru/20240605/peskov-1950683322.html

россия

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владимир путин, россия, антон кобяков