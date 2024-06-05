https://ria.ru/20240605/pmef-1950726142.html
Модератором сессии ПМЭФ с участием Путина будет известный всем человек
Модератором сессии ПМЭФ с участием Путина будет известный всем человек - РИА Новости, 05.06.2024
Модератором сессии ПМЭФ с участием Путина будет известный всем человек
Модератором сессии ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина будет известный всем человек, глубоко погруженный в тему международных отношений,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:28
2024-06-05T16:28
2024-06-05T16:40
пмэф-2024
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Модератором сессии ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина будет известный всем человек, глубоко погруженный в тему международных отношений, рассказал РИА Новости советник президента Антон Кобяков."Будет интересный, известный всем человек, глубоко погруженный в тему международных отношений", - сказал Кобяков, говоря о модераторе предстоящей пленарной сессии.
https://ria.ru/20240605/peskov-1950683322.html
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владимир путин, россия, антон кобяков
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Россия, Антон Кобяков
Модератором сессии ПМЭФ с участием Путина будет известный всем человек
Советник президента Кобяков: модератором ПМЭФ будет известный всем человек