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Робот Жека и поезд с мороженым. Чем удивил первый день ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
16:24 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/pmef-1950724256.html
Робот Жека и поезд с мороженым. Чем удивил первый день ПМЭФ
Робот Жека и поезд с мороженым. Чем удивил первый день ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
Робот Жека и поезд с мороженым. Чем удивил первый день ПМЭФ
В северной столице открылся Петербургский экономический форум. В первый день компании представили стенды, на которых рассказали о своей работе.
2024-06-05T16:24
2024-06-05T16:24
пмэф-2024
общество
технологии
московская область (подмосковье)
москва
юрий гагарин (космонавт)
смоленская область
видео
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Робот Жека на стенде Подмосковья читает гостям стихи, виртуальный Юрий Гагарин приветствует всех от имени Смоленской области, а на открытии стенда "Молдавский двор" девушка в национальном костюме исполнила танец в чане с виноградом.На стенде Москвы макет высокоскоростного поезда привозит участникам форума мороженое.В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня.
московская область (подмосковье)
москва
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Робот Жека, виртуальный Гагарин и поезд с мороженым. Чем удивил первый день ПМЭФ
В северной столице открылся Петербургский экономический форум. В первый день компании представили стенды, на которых рассказали о своей работе. Робот Жека на стенде Подмосковья читает гостям стихи, виртуальный Юрий Гагарин приветствует всех от имени Смоленской области, а на открытии стенда "Молдавский двор" девушка в национальном костюме исполнила танец в чане с виноградом. На стенде Москвы макет высокоскоростного поезда привозит участникам форума мороженое. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня.
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общество, технологии, московская область (подмосковье), москва, юрий гагарин (космонавт), смоленская область, видео, видео
ПМЭФ-2024, Общество, Технологии, Московская область (Подмосковье), Москва, Юрий Гагарин (космонавт), Смоленская область, Видео
Робот Жека и поезд с мороженым. Чем удивил первый день ПМЭФ
В северной столице открылся Петербургский экономический форум. В первый день компании представили стенды, на которых рассказали о своей работе.
2024-06-05T16:24
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Робот Жека и поезд с мороженым. Чем удивил первый день ПМЭФ

Читать ria.ru в
В северной столице открылся Петербургский экономический форум. В первый день компании представили стенды, на которых рассказали о своей работе.
Робот Жека на стенде Подмосковья читает гостям стихи, виртуальный Юрий Гагарин приветствует всех от имени Смоленской области, а на открытии стенда "Молдавский двор" девушка в национальном костюме исполнила танец в чане с виноградом.
На стенде Москвы макет высокоскоростного поезда привозит участникам форума мороженое.
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня.
 
ПМЭФ-2024ОбществоТехнологииМосковская область (Подмосковье)МоскваЮрий Гагарин (космонавт)Смоленская областьВидео
 
 
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