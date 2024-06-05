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Робот Жека и поезд с мороженым. Чем удивил первый день ПМЭФ
Робот Жека и поезд с мороженым. Чем удивил первый день ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
Робот Жека и поезд с мороженым. Чем удивил первый день ПМЭФ
В северной столице открылся Петербургский экономический форум. В первый день компании представили стенды, на которых рассказали о своей работе.
2024-06-05T16:24
2024-06-05T16:24
2024-06-05T16:24
пмэф-2024
общество
технологии
московская область (подмосковье)
москва
юрий гагарин (космонавт)
смоленская область
видео
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Робот Жека на стенде Подмосковья читает гостям стихи, виртуальный Юрий Гагарин приветствует всех от имени Смоленской области, а на открытии стенда "Молдавский двор" девушка в национальном костюме исполнила танец в чане с виноградом.На стенде Москвы макет высокоскоростного поезда привозит участникам форума мороженое.В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Робот Жека, виртуальный Гагарин и поезд с мороженым. Чем удивил первый день ПМЭФ
В северной столице открылся Петербургский экономический форум. В первый день компании представили стенды, на которых рассказали о своей работе. Робот Жека на стенде Подмосковья читает гостям стихи, виртуальный Юрий Гагарин приветствует всех от имени Смоленской области, а на открытии стенда "Молдавский двор" девушка в национальном костюме исполнила танец в чане с виноградом.
На стенде Москвы макет высокоскоростного поезда привозит участникам форума мороженое.
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня.
2024-06-05T16:24
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PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, московская область (подмосковье), москва, юрий гагарин (космонавт), смоленская область, видео, видео
ПМЭФ-2024, Общество, Технологии, Московская область (Подмосковье), Москва, Юрий Гагарин (космонавт), Смоленская область, Видео
Робот Жека и поезд с мороженым. Чем удивил первый день ПМЭФ
В северной столице открылся Петербургский экономический форум. В первый день компании представили стенды, на которых рассказали о своей работе.