https://ria.ru/20240605/pmef-1950724256.html

Робот Жека и поезд с мороженым. Чем удивил первый день ПМЭФ

Робот Жека и поезд с мороженым. Чем удивил первый день ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024

Робот Жека и поезд с мороженым. Чем удивил первый день ПМЭФ

В северной столице открылся Петербургский экономический форум. В первый день компании представили стенды, на которых рассказали о своей работе.

2024-06-05T16:24

2024-06-05T16:24

2024-06-05T16:24

пмэф-2024

общество

технологии

московская область (подмосковье)

москва

юрий гагарин (космонавт)

смоленская область

видео

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950722242_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e41de62f35f7aefcb53428fd65698f4.jpg

Робот Жека на стенде Подмосковья читает гостям стихи, виртуальный Юрий Гагарин приветствует всех от имени Смоленской области, а на открытии стенда "Молдавский двор" девушка в национальном костюме исполнила танец в чане с виноградом.На стенде Москвы макет высокоскоростного поезда привозит участникам форума мороженое.В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня.

московская область (подмосковье)

москва

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Робот Жека, виртуальный Гагарин и поезд с мороженым. Чем удивил первый день ПМЭФ В северной столице открылся Петербургский экономический форум. В первый день компании представили стенды, на которых рассказали о своей работе. Робот Жека на стенде Подмосковья читает гостям стихи, виртуальный Юрий Гагарин приветствует всех от имени Смоленской области, а на открытии стенда "Молдавский двор" девушка в национальном костюме исполнила танец в чане с виноградом. На стенде Москвы макет высокоскоростного поезда привозит участникам форума мороженое. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. 2024-06-05T16:24 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, московская область (подмосковье), москва, юрий гагарин (космонавт), смоленская область, видео, видео