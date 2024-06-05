https://ria.ru/20240605/pmef-1950719223.html

На ПМЭФ показали бронеавтомобиль "Спартак", используемый в зоне СВО

На ПМЭФ показали бронеавтомобиль "Спартак", используемый в зоне СВО - РИА Новости, 05.06.2024

На ПМЭФ показали бронеавтомобиль "Спартак", используемый в зоне СВО

Модель бронеавтомобиля "Спартак", который используется в зоне специальной военной операции, представлен на Петербургском экономическом форуме. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:08

2024-06-05T16:08

2024-06-05T16:19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Модель бронеавтомобиля "Спартак", который используется в зоне специальной военной операции, представлен на Петербургском экономическом форуме. "Бронеавтомобиль многоцелевого назначения 59095C-15 семейства "Спартак" предназначен для транспортировки и обеспечения безопасности людей и различных грузов, материальных ценностей, буксирования прицепов, с требуемым уровнем противопульной и противоминной защищенности", - сообщается на установленном рядом с бронеавтомобилем стенде. Бронеавтомобили "Спартак" используются российскими военными в зоне СВО. 9 мая бронеавтомобили, стоящие на вооружении мотострелкового соединения Центрального военного округа, впервые приняли участие в Параде Победы в Самаре. Бронеавтомобиль "Спартак" ("ВПК-Урал") обладает повышенной противоминной защитой. "Спартак" получил однообъемный бронекорпус с V-образным днищем и антитравматические сиденья. Машина способна выдержать взрыв до шести килограммов тротила под днищем. "Спартак" с двигателем мощностью 312 лошадиных сил развивает скорость до 100 километров в час.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950631022.html

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