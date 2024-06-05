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Модератора пленарной сессии ПМЭФ объявят в четверг

Модератора пленарной сессии ПМЭФ объявят в четверг - РИА Новости, 05.06.2024

Модератора пленарной сессии ПМЭФ объявят в четверг

Имя модератора пленарной сессии ПМЭФ, на которой будет президент России Владимир Путин, будет объявлено в четверг, сообщил РИА Новости советник президента Антон РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:56

2024-06-05T15:56

2024-06-05T16:06

пмэф-2024

антон кобяков

россия

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Имя модератора пленарной сессии ПМЭФ, на которой будет президент России Владимир Путин, будет объявлено в четверг, сообщил РИА Новости советник президента Антон Кобяков."Мы объявим об этом завтра. Мы это объявим новостью", - сообщил Кобяков, говоря о том, кто будет модерировать пленарное заседание с участием президента РФ.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

антон кобяков, россия, политика