https://ria.ru/20240605/pmef-1950715420.html
Модератора пленарной сессии ПМЭФ объявят в четверг
Модератора пленарной сессии ПМЭФ объявят в четверг - РИА Новости, 05.06.2024
Модератора пленарной сессии ПМЭФ объявят в четверг
Имя модератора пленарной сессии ПМЭФ, на которой будет президент России Владимир Путин, будет объявлено в четверг, сообщил РИА Новости советник президента Антон РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:56
2024-06-05T15:56
2024-06-05T16:06
пмэф-2024
антон кобяков
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950640974_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_64f04ac17596bd6851b7d329bd3f0bf0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Имя модератора пленарной сессии ПМЭФ, на которой будет президент России Владимир Путин, будет объявлено в четверг, сообщил РИА Новости советник президента Антон Кобяков."Мы объявим об этом завтра. Мы это объявим новостью", - сообщил Кобяков, говоря о том, кто будет модерировать пленарное заседание с участием президента РФ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950640974_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76d020ef75441cd8fe7972daea7df7a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон кобяков, россия, политика
ПМЭФ-2024, Антон Кобяков, Россия, Политика
Модератора пленарной сессии ПМЭФ объявят в четверг
Советник Путина: модератора пленарной сессии ПМЭФ объявят в четверг
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Имя модератора пленарной сессии ПМЭФ, на которой будет президент России Владимир Путин, будет объявлено в четверг, сообщил РИА Новости советник президента Антон Кобяков.
"Мы объявим об этом завтра. Мы это объявим новостью", - сообщил Кобяков, говоря о том, кто будет модерировать пленарное заседание с участием президента РФ.