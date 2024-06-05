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Сьерра-Леоне проводит переговоры с "Русалом" о добыче бокситов - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:52 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/pmef-1950693039.html
Сьерра-Леоне проводит переговоры с "Русалом" о добыче бокситов
Сьерра-Леоне проводит переговоры с "Русалом" о добыче бокситов - РИА Новости, 05.06.2024
Сьерра-Леоне проводит переговоры с "Русалом" о добыче бокситов
Сьерра-Леоне проводит переговоры с "Русалом" по концессии на добычу бокситов, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:52
2024-06-05T14:52
пмэф-2024
экономика
сьерра-леоне
россия
русал
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сьерра-Леоне проводит переговоры с "Русалом" по концессии на добычу бокситов, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов этой африканской страны Джулиус Маттай. "У нас есть "Русал", который является одной из крупнейших компаний в области добычи бокситов в мире. У нас было несколько встреч, в ходе которых с их стороны было много интереса к открытию добывающей концессии по бокситам в Сьерра-Леоне, и эти переговоры еще идут", - сказал Маттай на полях ПМЭФ-2024. Он напомнил, что двусторонние отношения с Россией в области горной добычи были приостановлены из-за пандемии. "Поэтому мы здесь, чтобы возобновить сотрудничество, подтвердить, что мы укрепляем российско-африканские отношения в сфере бизнеса, особенно в горнодобывающей отрасли", - подчеркнул министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950692510.html
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экономика, сьерра-леоне, россия, русал
ПМЭФ-2024, Экономика, Сьерра-Леоне, Россия, Русал
Сьерра-Леоне проводит переговоры с "Русалом" о добыче бокситов

Сьерра-Леоне проводит переговоры с "Русалом" по концессии на добычу бокситов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сьерра-Леоне проводит переговоры с "Русалом" по концессии на добычу бокситов, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов этой африканской страны Джулиус Маттай.
"У нас есть "Русал", который является одной из крупнейших компаний в области добычи бокситов в мире. У нас было несколько встреч, в ходе которых с их стороны было много интереса к открытию добывающей концессии по бокситам в Сьерра-Леоне, и эти переговоры еще идут", - сказал Маттай на полях ПМЭФ-2024.
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Сьерра-Леоне проведет переговоры с российской компанией "Алроса"
Вчера, 14:51
Он напомнил, что двусторонние отношения с Россией в области горной добычи были приостановлены из-за пандемии. "Поэтому мы здесь, чтобы возобновить сотрудничество, подтвердить, что мы укрепляем российско-африканские отношения в сфере бизнеса, особенно в горнодобывающей отрасли", - подчеркнул министр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Сийярто планирует посетить Петербургский экономический форум
4 марта, 03:04
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаСьерра-ЛеонеРоссияРусал
 
 
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