https://ria.ru/20240605/pmef-1950693039.html

Сьерра-Леоне проводит переговоры с "Русалом" о добыче бокситов

Сьерра-Леоне проводит переговоры с "Русалом" о добыче бокситов - РИА Новости, 05.06.2024

Сьерра-Леоне проводит переговоры с "Русалом" о добыче бокситов

Сьерра-Леоне проводит переговоры с "Русалом" по концессии на добычу бокситов, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:52

2024-06-05T14:52

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сьерра-Леоне проводит переговоры с "Русалом" по концессии на добычу бокситов, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов этой африканской страны Джулиус Маттай. "У нас есть "Русал", который является одной из крупнейших компаний в области добычи бокситов в мире. У нас было несколько встреч, в ходе которых с их стороны было много интереса к открытию добывающей концессии по бокситам в Сьерра-Леоне, и эти переговоры еще идут", - сказал Маттай на полях ПМЭФ-2024. Он напомнил, что двусторонние отношения с Россией в области горной добычи были приостановлены из-за пандемии. "Поэтому мы здесь, чтобы возобновить сотрудничество, подтвердить, что мы укрепляем российско-африканские отношения в сфере бизнеса, особенно в горнодобывающей отрасли", - подчеркнул министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950692510.html

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экономика, сьерра-леоне, россия, русал