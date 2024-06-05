https://ria.ru/20240605/pmef-1950692510.html
Сьерра-Леоне проведет переговоры с российской компанией "Алроса"
Сьерра-Леоне проведет переговоры с российской компанией "Алроса" - РИА Новости, 05.06.2024
Сьерра-Леоне проведет переговоры с российской компанией "Алроса"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сьерра-Леоне проведет переговоры с компанией "Алроса", которая проявляет интерес к добыче алмазов в этом государстве, заявил... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:51
2024-06-05T14:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сьерра-Леоне проведет переговоры с компанией "Алроса", которая проявляет интерес к добыче алмазов в этом государстве, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов этой африканской страны Джулиус Маттай. "Есть "Алроса", у нас с ними было много встреч. Они проявили интерес к алмазному сектору в Сьерра-Леоне. Поэтому мы здесь, чтобы провести с ними переговоры", - сказал Маттай на полях ПМЭФ-2024. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, сьерра-леоне, алроса
ПМЭФ-2024, Экономика, Сьерра-Леоне, Алроса
Сьерра-Леоне проведет переговоры с российской компанией "Алроса"
Сьерра-Леоне и российская алмазодобывающая компания "Алроса" проведут переговоры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сьерра-Леоне проведет переговоры с компанией "Алроса", которая проявляет интерес к добыче алмазов в этом государстве, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов этой африканской страны Джулиус Маттай.
"Есть "Алроса", у нас с ними было много встреч. Они проявили интерес к алмазному сектору в Сьерра-Леоне. Поэтому мы здесь, чтобы провести с ними переговоры", - сказал Маттай на полях ПМЭФ-2024.
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.