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Сьерра-Леоне проведет переговоры с российской компанией "Алроса" - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
14:51 05.06.2024 (обновлено: 14:52 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/pmef-1950692510.html
Сьерра-Леоне проведет переговоры с российской компанией "Алроса"
Сьерра-Леоне проведет переговоры с российской компанией "Алроса" - РИА Новости, 05.06.2024
Сьерра-Леоне проведет переговоры с российской компанией "Алроса"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сьерра-Леоне проведет переговоры с компанией "Алроса", которая проявляет интерес к добыче алмазов в этом государстве, заявил... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:51
2024-06-05T14:52
пмэф-2024
экономика
сьерра-леоне
алроса
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сьерра-Леоне проведет переговоры с компанией "Алроса", которая проявляет интерес к добыче алмазов в этом государстве, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов этой африканской страны Джулиус Маттай. "Есть "Алроса", у нас с ними было много встреч. Они проявили интерес к алмазному сектору в Сьерра-Леоне. Поэтому мы здесь, чтобы провести с ними переговоры", - сказал Маттай на полях ПМЭФ-2024. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950693039.html
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экономика, сьерра-леоне, алроса
ПМЭФ-2024, Экономика, Сьерра-Леоне, Алроса
Сьерра-Леоне проведет переговоры с российской компанией "Алроса"

Сьерра-Леоне и российская алмазодобывающая компания "Алроса" проведут переговоры

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сьерра-Леоне проведет переговоры с компанией "Алроса", которая проявляет интерес к добыче алмазов в этом государстве, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов этой африканской страны Джулиус Маттай.
"Есть "Алроса", у нас с ними было много встреч. Они проявили интерес к алмазному сектору в Сьерра-Леоне. Поэтому мы здесь, чтобы провести с ними переговоры", - сказал Маттай на полях ПМЭФ-2024.
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Сьерра-Леоне проводит переговоры с "Русалом" о добыче бокситов
Вчера, 14:52
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаСьерра-ЛеонеАлроса
 
 
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