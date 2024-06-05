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На стенде Белгорода на ПМЭФ установлен биореактор, создающий сладкий белок - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
13:39 05.06.2024 (обновлено: 13:41 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/pmef-1950664953.html
На стенде Белгорода на ПМЭФ установлен биореактор, создающий сладкий белок
На стенде Белгорода на ПМЭФ установлен биореактор, создающий сладкий белок - РИА Новости, 05.06.2024
На стенде Белгорода на ПМЭФ установлен биореактор, создающий сладкий белок
На стенде Белгородской области на ПМЭФ расположен биореактор, с помощью которого создается сладкий белок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:39
2024-06-05T13:41
пмэф-2024
белгород
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. На стенде Белгородской области на ПМЭФ расположен биореактор, с помощью которого создается сладкий белок, передает корреспондент РИА Новости. Он может заменять сахар людям с диабетом. Из реактора выпадают конфеты. Посетителей также угощают местными ягодами и фруктами. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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белгород
ПМЭФ-2024, Белгород
На стенде Белгорода на ПМЭФ установлен биореактор, создающий сладкий белок

На стенде Белгородской области на ПМЭФ стоит биореактор, создающий сладкий белок

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд Белгородской области на ПМЭФ-2024
Стенд Белгородской области на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Стенд Белгородской области на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. На стенде Белгородской области на ПМЭФ расположен биореактор, с помощью которого создается сладкий белок, передает корреспондент РИА Новости.
Он может заменять сахар людям с диабетом. Из реактора выпадают конфеты. Посетителей также угощают местными ягодами и фруктами.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей
4 июня, 22:44
 
ПМЭФ-2024Белгород
 
 
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