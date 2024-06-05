https://ria.ru/20240605/pmef-1950664953.html
На стенде Белгорода на ПМЭФ установлен биореактор, создающий сладкий белок
На стенде Белгорода на ПМЭФ установлен биореактор, создающий сладкий белок - РИА Новости, 05.06.2024
На стенде Белгорода на ПМЭФ установлен биореактор, создающий сладкий белок
На стенде Белгородской области на ПМЭФ расположен биореактор, с помощью которого создается сладкий белок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:39
2024-06-05T13:39
2024-06-05T13:41
пмэф-2024
белгород
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. На стенде Белгородской области на ПМЭФ расположен биореактор, с помощью которого создается сладкий белок, передает корреспондент РИА Новости. Он может заменять сахар людям с диабетом. Из реактора выпадают конфеты. Посетителей также угощают местными ягодами и фруктами. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240604/obedy-1950529548.html
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белгород
На стенде Белгорода на ПМЭФ установлен биореактор, создающий сладкий белок
На стенде Белгородской области на ПМЭФ стоит биореактор, создающий сладкий белок