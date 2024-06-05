https://ria.ru/20240605/pmef-1950631022.html
"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ электрическую версию Lada Niva Travel
"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ электрическую версию Lada Niva Travel - РИА Новости, 05.06.2024
"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ электрическую версию Lada Niva Travel
"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ-2024 электрическую версию Lada Niva Travel - e-Niva, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:49
2024-06-05T12:49
2024-06-05T12:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ-2024 электрическую версию Lada Niva Travel - e-Niva, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Как пояснил руководитель продуктового маркетинга "АвтоВАЗа" Сергей Корниенко, на форуме представлен концепт-кар, не предсерийный образец. Автомобиль создан на базе Lada Niva Travel. "Машина интересно себя показала: разгон до 100 км/ч за менее 10 секунд. Для Niva это очень хороший результат. Может быть, мы что-то будем применять, но пока это опытно-конструкторские работы", - добавил он. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240603/ministr-1950107015.html
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экономика, авто, тольятти, ижевск, россия, сергей корниенко, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio
ПМЭФ-2024, Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Россия, Сергей Корниенко, АвтоВАЗ, Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio
"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ электрическую версию Lada Niva Travel
"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ электрическую версию Lada Niva Travel – e-Niva