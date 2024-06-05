https://ria.ru/20240605/pmef-1950617145.html
На ПМЭФ подписали первое в истории форума соглашение без бумаги
На ПМЭФ подписали первое в истории форума соглашение без бумаги - РИА Новости, 05.06.2024
На ПМЭФ подписали первое в истории форума соглашение без бумаги
Первое соглашение о сотрудничестве без использования бумаги было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума между "СКБ Контур" и... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:57
2024-06-05T11:57
2024-06-05T11:57
пмэф-2024
экономика
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950604853_0:80:3126:1838_1920x0_80_0_0_d4408d57ce3375d9eeffcf75aa45dcca.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Первое соглашение о сотрудничестве без использования бумаги было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума между "СКБ Контур" и лизинговой компанией "Интерлизинг", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания. "Впервые в истории ПМЭФ подписание прошло полностью онлайн, без использования бумаги. ... Каждый из подписантов воспользовался собственной квалифицированной электронной подписью. Процедура заняла менее 2 минут", - рассказали в "Интерлизинге". Компании намерены совместно работать над цифровой трансформацией продуктов, оптимизацией процессов. Взаимодействие будет направлено на оптимизацию бизнес-процессов с применением современных инструментов. Одним из ключевых аспектов сотрудничества станет обмен опытом, знаниями, а также методологической информацией. "Увеличение доли цифрового обслуживания клиентов - одна из ключевых задач "Интерлизинга". Сейчас мы видим, что на выбор клиента влияет не только стоимость, а также скорость и технологичность процессов. Сотрудничество с "СКБ Контур" позволит "Интерлизингу" оптимизировать бизнес-процессы, внедрить современные инновационные решения", - сказал гендиректор "Интерлизинга" Сергей Савинов. "Интерлизинг" - частная розничная лизинговая компания, филиалы которой представлены в 69 городах России. В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций "Интерлизинга" на общую сумму 19,4 миллиарда рублей. "СКБ Контур" - группа компаний, которая развивает экосистему для бизнеса "Контур", инвестирует в образование, инфраструктуру и IT-сообщество. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/avito-1950580127.html
https://ria.ru/20240408/pmef-1938544031.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950604853_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a9ebd48a5c67a4178fd22d0e3a57598d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия
На ПМЭФ подписали первое в истории форума соглашение без бумаги
"СКБ Контур" и "Интерлизинг" подписали соглашение о сотрудничестве без бумаги
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Первое соглашение о сотрудничестве без использования бумаги было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума между "СКБ Контур" и лизинговой компанией "Интерлизинг", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
«
"Впервые в истории ПМЭФ подписание прошло полностью онлайн, без использования бумаги. ... Каждый из подписантов воспользовался собственной квалифицированной электронной подписью. Процедура заняла менее 2 минут", - рассказали в "Интерлизинге".
Компании намерены совместно работать над цифровой трансформацией продуктов, оптимизацией процессов. Взаимодействие будет направлено на оптимизацию бизнес-процессов с применением современных инструментов. Одним из ключевых аспектов сотрудничества станет обмен опытом, знаниями, а также методологической информацией.
"Увеличение доли цифрового обслуживания клиентов - одна из ключевых задач "Интерлизинга". Сейчас мы видим, что на выбор клиента влияет не только стоимость, а также скорость и технологичность процессов. Сотрудничество с "СКБ Контур" позволит "Интерлизингу" оптимизировать бизнес-процессы, внедрить современные инновационные решения", - сказал гендиректор "Интерлизинга" Сергей Савинов.
"Интерлизинг" - частная розничная лизинговая компания, филиалы которой представлены в 69 городах России. В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций "Интерлизинга" на общую сумму 19,4 миллиарда рублей.
"СКБ Контур" - группа компаний, которая развивает экосистему для бизнеса "Контур", инвестирует в образование, инфраструктуру и IT-сообщество.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.