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На ПМЭФ робот Жека рассказал анекдот про москвичей - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
11:53 05.06.2024 (обновлено: 15:23 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/pmef-1950616172.html
На ПМЭФ робот Жека рассказал анекдот про москвичей
На ПМЭФ робот Жека рассказал анекдот про москвичей - РИА Новости, 05.06.2024
На ПМЭФ робот Жека рассказал анекдот про москвичей
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) человекоподобный робот Жека рассказал анекдот про москвичей, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:53
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пмэф-2024
общество
московская область (подмосковье)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) человекоподобный робот Жека рассказал анекдот про москвичей, сообщил корреспондент РИА Новости."Коренные москвичи так сильно любят и гордятся своим городом, что готовы весь год жить на уютных дачах в комфортном Подмосковье", — заявил робот на стенде Московской области. У робота, одетого в костюм коммунальщика, есть полезный функционал: он интегрирован с чат-ботом ЖКХ Московской области и отвечает на вопросы по поводу этой сферы.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20240605/putin-1950627705.html
московская область (подмосковье)
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Робот Жека на стенде Подмосковья на ПМЭФ
Также у робота, одетого в костюм коммунальщика, есть и полезный функционал: он интегрирован с чат-ботом ЖКХ Московской области и отвечает на вопросы по поводу этой сферы.
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общество, московская область (подмосковье)
ПМЭФ-2024, Общество, Московская область (Подмосковье)
На ПМЭФ робот Жека рассказал анекдот про москвичей

На ПМЭФ человекоподобный робот Жека рассказал анекдот про москвичей

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) человекоподобный робот Жека рассказал анекдот про москвичей, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Коренные москвичи так сильно любят и гордятся своим городом, что готовы весь год жить на уютных дачах в комфортном Подмосковье", — заявил робот на стенде Московской области.
У робота, одетого в костюм коммунальщика, есть полезный функционал: он интегрирован с чат-ботом ЖКХ Московской области и отвечает на вопросы по поводу этой сферы.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
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ПМЭФ-2024ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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