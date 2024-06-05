https://ria.ru/20240605/pmef-1950616172.html

На ПМЭФ робот Жека рассказал анекдот про москвичей

На ПМЭФ робот Жека рассказал анекдот про москвичей - РИА Новости, 05.06.2024

На ПМЭФ робот Жека рассказал анекдот про москвичей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) человекоподобный робот Жека рассказал анекдот про москвичей, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:53

2024-06-05T11:53

2024-06-05T15:23

пмэф-2024

общество

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950616349_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_faf163bd99824606b115f5cf4b28aac9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) человекоподобный робот Жека рассказал анекдот про москвичей, сообщил корреспондент РИА Новости."Коренные москвичи так сильно любят и гордятся своим городом, что готовы весь год жить на уютных дачах в комфортном Подмосковье", — заявил робот на стенде Московской области. У робота, одетого в костюм коммунальщика, есть полезный функционал: он интегрирован с чат-ботом ЖКХ Московской области и отвечает на вопросы по поводу этой сферы.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240605/putin-1950627705.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Робот Жека на стенде Подмосковья на ПМЭФ Также у робота, одетого в костюм коммунальщика, есть и полезный функционал: он интегрирован с чат-ботом ЖКХ Московской области и отвечает на вопросы по поводу этой сферы. 2024-06-05T11:53 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье)