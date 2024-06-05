https://ria.ru/20240605/pmef-1950611151.html

Стенд Смоленской области украсили обращением Гагарина

Стенд Смоленской области украсили обращением Гагарина - РИА Новости, 05.06.2024

Стенд Смоленской области украсили обращением Гагарина

Стенд Смоленской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) украсил экран, на котором транслируется обращение виртуального Юрия... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:40

2024-06-05T11:40

2024-06-05T15:46

пмэф-2024

общество

космос - риа наука

смоленская область

ссср

гагаринский район

юрий гагарин (космонавт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стенд Смоленской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) украсил экран, на котором транслируется обращение виртуального Юрия Гагарина, в том числе с приглашением в этот родной для него регион, передает корреспондент РИА Новости. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. "Я, Юрий Гагарин, приветствую вас на экспозиции моей родной Смоленской области на Петербургском международном экономическом форуме. Я испытал большое счастье быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Разве можно мечтать о большем? Желаю и вам быть смелыми и решительными, мечтать и стремиться к свои мечтам", - обращается к посетителям форума Гагарин. "Обязательно приезжайте ко мне на родину в Смоленскую область", - заключает свое обращение виртуальный космонавт. Первый человек, совершивший полет в космос, летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Западной области (ныне Смоленская область).

https://ria.ru/20240605/pmef-1950585431.html

https://ria.ru/20240309/gagarin-1931999612.html

смоленская область

ссср

гагаринский район

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Виртуальный Гагарин на стенде Смоленской области на ПМЭФ Виртуальный Гагарин приветствует гостей на стенде Смоленской области на ПМЭФ 2024-06-05T11:40 true PT0M33S

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общество, космос - риа наука, смоленская область, ссср, гагаринский район, юрий гагарин (космонавт)