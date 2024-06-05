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Стенд Смоленской области украсили обращением Гагарина - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
11:40 05.06.2024 (обновлено: 15:46 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/pmef-1950611151.html
Стенд Смоленской области украсили обращением Гагарина
Стенд Смоленской области украсили обращением Гагарина - РИА Новости, 05.06.2024
Стенд Смоленской области украсили обращением Гагарина
Стенд Смоленской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) украсил экран, на котором транслируется обращение виртуального Юрия... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:40
2024-06-05T15:46
пмэф-2024
общество
космос - риа наука
смоленская область
ссср
гагаринский район
юрий гагарин (космонавт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стенд Смоленской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) украсил экран, на котором транслируется обращение виртуального Юрия Гагарина, в том числе с приглашением в этот родной для него регион, передает корреспондент РИА Новости. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. "Я, Юрий Гагарин, приветствую вас на экспозиции моей родной Смоленской области на Петербургском международном экономическом форуме. Я испытал большое счастье быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Разве можно мечтать о большем? Желаю и вам быть смелыми и решительными, мечтать и стремиться к свои мечтам", - обращается к посетителям форума Гагарин. "Обязательно приезжайте ко мне на родину в Смоленскую область", - заключает свое обращение виртуальный космонавт. Первый человек, совершивший полет в космос, летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Западной области (ныне Смоленская область).
https://ria.ru/20240605/pmef-1950585431.html
https://ria.ru/20240309/gagarin-1931999612.html
смоленская область
ссср
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Виртуальный Гагарин на стенде Смоленской области на ПМЭФ
Виртуальный Гагарин приветствует гостей на стенде Смоленской области на ПМЭФ
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общество, космос - риа наука, смоленская область, ссср, гагаринский район, юрий гагарин (космонавт)
ПМЭФ-2024, Общество, Космос - РИА Наука, Смоленская область, СССР, Гагаринский район, Юрий Гагарин (космонавт)
Стенд Смоленской области украсили обращением Гагарина

Виртуальный Гагарин приглашает гостей ПМЭФ в Смоленскую область

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стенд Смоленской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) украсил экран, на котором транслируется обращение виртуального Юрия Гагарина, в том числе с приглашением в этот родной для него регион, передает корреспондент РИА Новости.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Стенд из живых цветов на ПМЭФ. 5 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Стенды ПМЭФ встречают гостей форума слитками золота, пивом и клубникой
Вчера, 10:27
«
"Я, Юрий Гагарин, приветствую вас на экспозиции моей родной Смоленской области на Петербургском международном экономическом форуме. Я испытал большое счастье быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Разве можно мечтать о большем? Желаю и вам быть смелыми и решительными, мечтать и стремиться к свои мечтам", - обращается к посетителям форума Гагарин.
"Обязательно приезжайте ко мне на родину в Смоленскую область", - заключает свое обращение виртуальный космонавт.
Первый человек, совершивший полет в космос, летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Западной области (ныне Смоленская область).
Гражданин Вселенной: как проходило мировое турне Юрия Гагарина - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Гражданин Вселенной: как проходило мировое турне Юрия Гагарина
9 марта, 11:26
 
ПМЭФ-2024ОбществоКосмос - РИА НаукаСмоленская областьСССРГагаринский районЮрий Гагарин (космонавт)
 
 
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