https://ria.ru/20240605/pmef-1950611151.html
Стенд Смоленской области украсили обращением Гагарина
Стенд Смоленской области украсили обращением Гагарина - РИА Новости, 05.06.2024
Стенд Смоленской области украсили обращением Гагарина
Стенд Смоленской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) украсил экран, на котором транслируется обращение виртуального Юрия... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:40
2024-06-05T11:40
2024-06-05T15:46
пмэф-2024
общество
космос - риа наука
смоленская область
ссср
гагаринский район
юрий гагарин (космонавт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стенд Смоленской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) украсил экран, на котором транслируется обращение виртуального Юрия Гагарина, в том числе с приглашением в этот родной для него регион, передает корреспондент РИА Новости. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. "Я, Юрий Гагарин, приветствую вас на экспозиции моей родной Смоленской области на Петербургском международном экономическом форуме. Я испытал большое счастье быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Разве можно мечтать о большем? Желаю и вам быть смелыми и решительными, мечтать и стремиться к свои мечтам", - обращается к посетителям форума Гагарин. "Обязательно приезжайте ко мне на родину в Смоленскую область", - заключает свое обращение виртуальный космонавт. Первый человек, совершивший полет в космос, летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Западной области (ныне Смоленская область).
https://ria.ru/20240605/pmef-1950585431.html
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Виртуальный Гагарин на стенде Смоленской области на ПМЭФ
Виртуальный Гагарин приветствует гостей на стенде Смоленской области на ПМЭФ
2024-06-05T11:40
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общество, космос - риа наука, смоленская область, ссср, гагаринский район, юрий гагарин (космонавт)
ПМЭФ-2024, Общество, Космос - РИА Наука, Смоленская область, СССР, Гагаринский район, Юрий Гагарин (космонавт)
Стенд Смоленской области украсили обращением Гагарина
Виртуальный Гагарин приглашает гостей ПМЭФ в Смоленскую область