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Стенд РЖД на ПМЭФ посвящен 50-летию Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
16:04 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/pmef-1950594310.html
Стенд РЖД на ПМЭФ посвящен 50-летию Байкало-Амурской магистрали
Стенд РЖД на ПМЭФ посвящен 50-летию Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 05.06.2024
Стенд РЖД на ПМЭФ посвящен 50-летию Байкало-Амурской магистрали
Стенд РЖД на Петербургском международном экономическом форуме посвящен 50-летнему юбилею Байкало-Амурской магистрали, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:04
2024-06-05T16:04
пмэф-2024
байкало-амурская магистраль
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стенд РЖД на Петербургском международном экономическом форуме посвящен 50-летнему юбилею Байкало-Амурской магистрали, передает корреспондент РИА Новости. Он выполнен в виде сада с растениями из Красной книги, привезенными из мест, где проходит БАМ. На стенде также транслируется фильм "БАМ. Преемственность поколений". Картина повествует о романтической истории юноши и девушки, которые приехали на стройку Байкало-Амурской магистрали. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240604/aurus-1950532160.html
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байкало-амурская магистраль
ПМЭФ-2024, Байкало-Амурская магистраль
Стенд РЖД на ПМЭФ посвящен 50-летию Байкало-Амурской магистрали

Стенд РЖД на ПМЭФ посвящен 50-летию Байкало-Амурской магистрали

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд РЖД на ПМЭФ-2024
Стенд РЖД на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Стенд РЖД на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стенд РЖД на Петербургском международном экономическом форуме посвящен 50-летнему юбилею Байкало-Амурской магистрали, передает корреспондент РИА Новости.
Он выполнен в виде сада с растениями из Красной книги, привезенными из мест, где проходит БАМ.
На стенде также транслируется фильм "БАМ. Преемственность поколений". Картина повествует о романтической истории юноши и девушки, которые приехали на стройку Байкало-Амурской магистрали.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Логотип Aurus - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Часть автомобилей Aurus пока скрыта от глаз посетителей ПМЭФ
4 июня, 23:09
 
ПМЭФ-2024Байкало-Амурская магистраль
 
 
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