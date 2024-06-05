https://ria.ru/20240605/pmef-1950594310.html

Стенд РЖД на ПМЭФ посвящен 50-летию Байкало-Амурской магистрали

Стенд РЖД на ПМЭФ посвящен 50-летию Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 05.06.2024

Стенд РЖД на ПМЭФ посвящен 50-летию Байкало-Амурской магистрали

Стенд РЖД на Петербургском международном экономическом форуме посвящен 50-летнему юбилею Байкало-Амурской магистрали, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:04

2024-06-05T16:04

2024-06-05T16:04

пмэф-2024

байкало-амурская магистраль

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стенд РЖД на Петербургском международном экономическом форуме посвящен 50-летнему юбилею Байкало-Амурской магистрали, передает корреспондент РИА Новости. Он выполнен в виде сада с растениями из Красной книги, привезенными из мест, где проходит БАМ. На стенде также транслируется фильм "БАМ. Преемственность поколений". Картина повествует о романтической истории юноши и девушки, которые приехали на стройку Байкало-Амурской магистрали. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240604/aurus-1950532160.html

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байкало-амурская магистраль