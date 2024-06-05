https://ria.ru/20240605/pmef-1950579713.html
Альфа-банк представил на ПМЭФ стенд в китайском стиле
Альфа-банк представил на ПМЭФ стенд в китайском стиле - РИА Новости, 05.06.2024
Альфа-банк представил на ПМЭФ стенд в китайском стиле
Альфа-банк представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стенд, выполненный в китайском стиле, а участников форума приветствует... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:13
2024-06-05T10:13
2024-06-05T11:23
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Альфа-банк представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стенд, выполненный в китайском стиле, а участников форума приветствует традиционный красный дракон, передают корреспонденты РИА Новости. Клиентов из Китая также встречают иероглифы 企业的最佳选择 - "Лучший банк для бизнеса" - и 阿尔法银行 - "Альфа банк". Так банк решил подчеркнуть свое активное партнерство с Китаем, рассказали на стенде. "Наш кредитный портфель превысил 30 миллиардов юаней. У нас можно открыть счет, получить кредит, сделать перевод и разместить вклад в юанях. С нами уже сотрудничают 2000 китайских компаний. А в этом году мы заявили о себе всему Китаю на Кантонской ярмарке - крупнейшей выставке в стране", - говорится на информационном табло на стенде. Во время работы форума посетители могут получить обслуживание на китайском языке, а также обратиться за консультацией по внешнеэкономической деятельности и электронной коммерции, также отмечают корреспонденты агентства. Кроме того, на стенде участники могут попробовать новое мобильное приложение Альфа-банка для топ-менеджеров, которое с 1 октября будет выходить на массовый рынок. Через него, например, руководители компаний смогут осуществлять сделки на спецусловиях, подписывать документы и пользоваться основными банковскими продуктами. Ранее банк также сообщал о планах открытия филиала в Китае. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/vedyakhin-1950547910.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, китай, альфа-банк
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Китай, Альфа-банк
Альфа-банк представил на ПМЭФ стенд в китайском стиле
На ПМЭФ представили стенд Альфа-банка, выполненный в китайском стиле
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Альфа-банк представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стенд, выполненный в китайском стиле, а участников форума приветствует традиционный красный дракон, передают корреспонденты РИА Новости.
Клиентов из Китая также встречают иероглифы 企业的最佳选择 - "Лучший банк для бизнеса" - и 阿尔法银行 - "Альфа банк". Так банк решил подчеркнуть свое активное партнерство с Китаем, рассказали на стенде.
"Наш кредитный портфель превысил 30 миллиардов юаней. У нас можно открыть счет, получить кредит, сделать перевод и разместить вклад в юанях. С нами уже сотрудничают 2000 китайских компаний. А в этом году мы заявили о себе всему Китаю на Кантонской ярмарке - крупнейшей выставке в стране", - говорится на информационном табло на стенде.
Во время работы форума посетители могут получить обслуживание на китайском языке, а также обратиться за консультацией по внешнеэкономической деятельности и электронной коммерции, также отмечают корреспонденты агентства. Кроме того, на стенде участники могут попробовать новое мобильное приложение Альфа-банка для топ-менеджеров, которое с 1 октября будет выходить на массовый рынок. Через него, например, руководители компаний смогут осуществлять сделки на спецусловиях, подписывать документы и пользоваться основными банковскими продуктами.
Ранее банк также сообщал о планах открытия филиала в Китае.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.