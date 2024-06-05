https://ria.ru/20240605/pmef-1950564224.html

Исследование: доходы малого бизнеса при подготовке к ПМЭФ могут вырасти

Исследование: доходы малого бизнеса при подготовке к ПМЭФ могут вырасти - РИА Новости, 05.06.2024

Исследование: доходы малого бизнеса при подготовке к ПМЭФ могут вырасти

Доходы малого бизнеса РФ в рамках подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) в 2024 году могут вырасти на 17-35% относительно 2023... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:04

2024-06-05T09:04

2024-06-05T09:52

пмэф-2024

экономика

санкт-петербург

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Доходы малого бизнеса РФ в рамках подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) в 2024 году могут вырасти на 17-35% относительно 2023 года, говорится в исследовании банка "Точка", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. "В этом году сектор малого бизнеса в рамках заказов, связанных с подготовкой к ПМЭФ.., сможет нарастить доход на 17-35% относительно прошлого года", - говорится в исследовании на основе данных о клиентах "Точки" из сектора малого бизнеса. В 2024 году, по данным банка, компании-подрядчики форума уже получили 27% от ожидаемых в рамках прогноза гонораров за услуги на ПМЭФ. При этом аналитики отметили, что в среднем 35% доходов подрядчики форума из сегмента МСП получают в июле-декабре, из них 21% оплат проходит в июле. "Это может быть связано с тем, что у крупного бизнеса есть фиксированный календарь платежей: они могут проводить оплату подрядчикам через 30, 90 и даже 180 дней", - поясняется в исследовании. В ходе анализа платежей с назначением "ПМЭФ" оказалось, что начиная с 2021 года среди наиболее распространенных услуг, которые оказывают компании-подрядчики форума, на первом месте находится перевозка и сопровождение участников в дни форума (21% от всех заказов), затем следует изготовление и обслуживание стендов (12%) и фото- и видеосъемка (7%). Также в пятерку популярных услуг вошло техническое сопровождение мероприятия (4%) и флористическое оформление пространств (3%). При этом, как указывается в исследовании, доходы малого бизнеса за заказы в рамках ПМЭФ-2023 выросли по сравнению с предыдущим годом на 13%, а доходы 2022 года превысили показатели 2021 года на 125%.

https://ria.ru/20240601/pmef-1949825382.html

https://ria.ru/20240605/pmef-2024-1950535863.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкт-петербург