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Исследование: доходы малого бизнеса при подготовке к ПМЭФ могут вырасти - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:04 05.06.2024 (обновлено: 09:52 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/pmef-1950564224.html
Исследование: доходы малого бизнеса при подготовке к ПМЭФ могут вырасти
Исследование: доходы малого бизнеса при подготовке к ПМЭФ могут вырасти - РИА Новости, 05.06.2024
Исследование: доходы малого бизнеса при подготовке к ПМЭФ могут вырасти
Доходы малого бизнеса РФ в рамках подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) в 2024 году могут вырасти на 17-35% относительно 2023... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:04
2024-06-05T09:52
пмэф-2024
экономика
санкт-петербург
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Доходы малого бизнеса РФ в рамках подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) в 2024 году могут вырасти на 17-35% относительно 2023 года, говорится в исследовании банка "Точка", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. "В этом году сектор малого бизнеса в рамках заказов, связанных с подготовкой к ПМЭФ.., сможет нарастить доход на 17-35% относительно прошлого года", - говорится в исследовании на основе данных о клиентах "Точки" из сектора малого бизнеса. В 2024 году, по данным банка, компании-подрядчики форума уже получили 27% от ожидаемых в рамках прогноза гонораров за услуги на ПМЭФ. При этом аналитики отметили, что в среднем 35% доходов подрядчики форума из сегмента МСП получают в июле-декабре, из них 21% оплат проходит в июле. "Это может быть связано с тем, что у крупного бизнеса есть фиксированный календарь платежей: они могут проводить оплату подрядчикам через 30, 90 и даже 180 дней", - поясняется в исследовании. В ходе анализа платежей с назначением "ПМЭФ" оказалось, что начиная с 2021 года среди наиболее распространенных услуг, которые оказывают компании-подрядчики форума, на первом месте находится перевозка и сопровождение участников в дни форума (21% от всех заказов), затем следует изготовление и обслуживание стендов (12%) и фото- и видеосъемка (7%). Также в пятерку популярных услуг вошло техническое сопровождение мероприятия (4%) и флористическое оформление пространств (3%). При этом, как указывается в исследовании, доходы малого бизнеса за заказы в рамках ПМЭФ-2023 выросли по сравнению с предыдущим годом на 13%, а доходы 2022 года превысили показатели 2021 года на 125%.
https://ria.ru/20240601/pmef-1949825382.html
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экономика, санкт-петербург
ПМЭФ-2024, Экономика, Санкт-Петербург
Исследование: доходы малого бизнеса при подготовке к ПМЭФ могут вырасти

Доходы малого бизнеса при подготовке к ПМЭФ могут вырасти на 17-35 процентов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Доходы малого бизнеса РФ в рамках подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) в 2024 году могут вырасти на 17-35% относительно 2023 года, говорится в исследовании банка "Точка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
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"В этом году сектор малого бизнеса в рамках заказов, связанных с подготовкой к ПМЭФ.., сможет нарастить доход на 17-35% относительно прошлого года", - говорится в исследовании на основе данных о клиентах "Точки" из сектора малого бизнеса.
В 2024 году, по данным банка, компании-подрядчики форума уже получили 27% от ожидаемых в рамках прогноза гонораров за услуги на ПМЭФ.
При этом аналитики отметили, что в среднем 35% доходов подрядчики форума из сегмента МСП получают в июле-декабре, из них 21% оплат проходит в июле. "Это может быть связано с тем, что у крупного бизнеса есть фиксированный календарь платежей: они могут проводить оплату подрядчикам через 30, 90 и даже 180 дней", - поясняется в исследовании.
В ходе анализа платежей с назначением "ПМЭФ" оказалось, что начиная с 2021 года среди наиболее распространенных услуг, которые оказывают компании-подрядчики форума, на первом месте находится перевозка и сопровождение участников в дни форума (21% от всех заказов), затем следует изготовление и обслуживание стендов (12%) и фото- и видеосъемка (7%). Также в пятерку популярных услуг вошло техническое сопровождение мероприятия (4%) и флористическое оформление пространств (3%).
При этом, как указывается в исследовании, доходы малого бизнеса за заказы в рамках ПМЭФ-2023 выросли по сравнению с предыдущим годом на 13%, а доходы 2022 года превысили показатели 2021 года на 125%.
Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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