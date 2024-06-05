Рейтинг@Mail.ru
Беглов рассказал о противоковидных мерах на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
08:56 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/pmef-1950561781.html
Беглов рассказал о противоковидных мерах на ПМЭФ
Беглов рассказал о противоковидных мерах на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
Беглов рассказал о противоковидных мерах на ПМЭФ
Медицинские маски на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году носить не обязательно, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:56
2024-06-05T08:56
пмэф-2024
александр беглов
пулково (аэропорт)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950438027_0:221:2856:1828_1920x0_80_0_0_fde39f7e86df1f63905dbeea9b424981.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Медицинские маски на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году носить не обязательно, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии форума губернатор города Александр Беглов. "Медицинские маски на территории КВЦ "Экспофорум", как и год назад, носить не обязательно. Бесконтактная термометрия гостей и участников форума будет проводиться в зонах прибытия и в гостиницах в течение периода проживания", - рассказал он. Губернатор также отметил, что санитарно-эпидемиологические требования в этом году остались те же, что и на ПМЭФ-2023. Для доступа на площадку форума требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, взятый не ранее чем за 24 часа до начала мероприятий. "Это единое требование к участникам и к обслуживающему персоналу", - сказал он. Беглов сообщил, что в аэропорту "Пулково", в задействованных гостиницах и непосредственно в КВЦ "Экспофорум" организованы пункты ПЦР-тестирования для гостей, участников и журналистов. "Мазок на COVID-19 должен быть сдан в одном из таких пунктов, в противном случае даже отрицательный результат не позволит попасть на ПМЭФ. Всего город обеспечит работу 40 точек отбора с графиком работы в две смены", - отметил Беглов. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/peterburg-1950556863.html
https://ria.ru/20240605/pmef-1950560546.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950438027_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_b5aef75742e3e68561caa9c14d45509f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр беглов, пулково (аэропорт), экономика
ПМЭФ-2024, Александр Беглов, Пулково (аэропорт), Экономика
Беглов рассказал о противоковидных мерах на ПМЭФ

Беглов: медицинские маски на ПМЭФ в 2024 году носить не обязательно

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннеры с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Медицинские маски на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году носить не обязательно, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии форума губернатор города Александр Беглов.
"Медицинские маски на территории КВЦ "Экспофорум", как и год назад, носить не обязательно. Бесконтактная термометрия гостей и участников форума будет проводиться в зонах прибытия и в гостиницах в течение периода проживания", - рассказал он.
Информационные баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Петербург рассчитывает на рекорд по объему инвестсоглашений во время ПМЭФ
Вчера, 08:07
Губернатор также отметил, что санитарно-эпидемиологические требования в этом году остались те же, что и на ПМЭФ-2023. Для доступа на площадку форума требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, взятый не ранее чем за 24 часа до начала мероприятий. "Это единое требование к участникам и к обслуживающему персоналу", - сказал он.
Беглов сообщил, что в аэропорту "Пулково", в задействованных гостиницах и непосредственно в КВЦ "Экспофорум" организованы пункты ПЦР-тестирования для гостей, участников и журналистов.
"Мазок на COVID-19 должен быть сдан в одном из таких пунктов, в противном случае даже отрицательный результат не позволит попасть на ПМЭФ. Всего город обеспечит работу 40 точек отбора с графиком работы в две смены", - отметил Беглов.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Очереди на досмотр в нулевой день ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Экспофоруме в нулевой день ПМЭФ собрались очереди на досмотр
Вчера, 08:43
 
ПМЭФ-2024Александр БегловПулково (аэропорт)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала