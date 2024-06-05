https://ria.ru/20240605/pmef-1950561781.html

Беглов рассказал о противоковидных мерах на ПМЭФ

Беглов рассказал о противоковидных мерах на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024

Беглов рассказал о противоковидных мерах на ПМЭФ

Медицинские маски на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году носить не обязательно, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:56

2024-06-05T08:56

2024-06-05T08:56

пмэф-2024

александр беглов

пулково (аэропорт)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Медицинские маски на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году носить не обязательно, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии форума губернатор города Александр Беглов. "Медицинские маски на территории КВЦ "Экспофорум", как и год назад, носить не обязательно. Бесконтактная термометрия гостей и участников форума будет проводиться в зонах прибытия и в гостиницах в течение периода проживания", - рассказал он. Губернатор также отметил, что санитарно-эпидемиологические требования в этом году остались те же, что и на ПМЭФ-2023. Для доступа на площадку форума требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, взятый не ранее чем за 24 часа до начала мероприятий. "Это единое требование к участникам и к обслуживающему персоналу", - сказал он. Беглов сообщил, что в аэропорту "Пулково", в задействованных гостиницах и непосредственно в КВЦ "Экспофорум" организованы пункты ПЦР-тестирования для гостей, участников и журналистов. "Мазок на COVID-19 должен быть сдан в одном из таких пунктов, в противном случае даже отрицательный результат не позволит попасть на ПМЭФ. Всего город обеспечит работу 40 точек отбора с графиком работы в две смены", - отметил Беглов. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/peterburg-1950556863.html

https://ria.ru/20240605/pmef-1950560546.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александр беглов, пулково (аэропорт), экономика