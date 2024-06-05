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Об увеличении числа российских военных инструкторов в ЦАР речи не идет - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
08:51 05.06.2024 (обновлено: 09:50 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/pmef-1950561249.html
Об увеличении числа российских военных инструкторов в ЦАР речи не идет
Об увеличении числа российских военных инструкторов в ЦАР речи не идет - РИА Новости, 05.06.2024
Об увеличении числа российских военных инструкторов в ЦАР речи не идет
Об увеличении числа российских военных инструкторов в ЦАР речи пока не идет, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:51
2024-06-05T09:50
в мире
россия
цар
александр бикантов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Об увеличении числа российских военных инструкторов в ЦАР речи пока не идет, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов. "Действительно, как недавно подтвердил министр СМИ и массовых коммуникаций, официальный представитель правительства ЦАР Максим Балалу, российское присутствие позволило защитить граждан ЦАР и стабилизировать ситуацию в стране в исторически короткие сроки", - сказал Бикантов. "Подразделения ВС ЦАР, прошедшие подготовку под руководством россиян, демонстрируют высокий уровень боеспособности", - добавил он. "Тем не менее, об увеличении численности российских инструкторов речи пока не идёт", - заключил Бикантов. Ранее он сообщил в интервью РИА Новости, что количество инструкторов составляет 1890.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950558444.html
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в мире, россия, цар, александр бикантов
В мире, Россия, ЦАР, Александр Бикантов, ПМЭФ-2024
Об увеличении числа российских военных инструкторов в ЦАР речи не идет

Посол Бикантов: об увеличении числа военных инструкторов в ЦАР речи пока не идет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПосол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов
Посол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Об увеличении числа российских военных инструкторов в ЦАР речи пока не идет, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов.
"Действительно, как недавно подтвердил министр СМИ и массовых коммуникаций, официальный представитель правительства ЦАР Максим Балалу, российское присутствие позволило защитить граждан ЦАР и стабилизировать ситуацию в стране в исторически короткие сроки", - сказал Бикантов.
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"Подразделения ВС ЦАР, прошедшие подготовку под руководством россиян, демонстрируют высокий уровень боеспособности", - добавил он. "Тем не менее, об увеличении численности российских инструкторов речи пока не идёт", - заключил Бикантов.
Ранее он сообщил в интервью РИА Новости, что количество инструкторов составляет 1890.
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