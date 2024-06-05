https://ria.ru/20240605/pmef-1950561249.html

Об увеличении числа российских военных инструкторов в ЦАР речи не идет

Об увеличении числа российских военных инструкторов в ЦАР речи не идет - РИА Новости, 05.06.2024

Об увеличении числа российских военных инструкторов в ЦАР речи не идет

Об увеличении числа российских военных инструкторов в ЦАР речи пока не идет, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:51

2024-06-05T08:51

2024-06-05T09:50

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Об увеличении числа российских военных инструкторов в ЦАР речи пока не идет, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов. "Действительно, как недавно подтвердил министр СМИ и массовых коммуникаций, официальный представитель правительства ЦАР Максим Балалу, российское присутствие позволило защитить граждан ЦАР и стабилизировать ситуацию в стране в исторически короткие сроки", - сказал Бикантов. "Подразделения ВС ЦАР, прошедшие подготовку под руководством россиян, демонстрируют высокий уровень боеспособности", - добавил он. "Тем не менее, об увеличении численности российских инструкторов речи пока не идёт", - заключил Бикантов. Ранее он сообщил в интервью РИА Новости, что количество инструкторов составляет 1890.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950558444.html

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в мире, россия, цар, александр бикантов