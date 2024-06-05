https://ria.ru/20240605/pmef-1950558444.html

Посол России в ЦАР рассказал о сотрудничестве в добыче алмазов

Посол России в ЦАР рассказал о сотрудничестве в добыче алмазов - РИА Новости, 05.06.2024

Посол России в ЦАР рассказал о сотрудничестве в добыче алмазов

ЦАР демонстрирует интерес к сотрудничеству с Россией в области добычи алмазов, обе страны целенаправленно взаимодействуют в области снятия экспортных... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:21

2024-06-05T08:21

2024-06-05T09:52

цар

россия

юар

александр бикантов

пмэф-2024

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЦАР демонстрирует интерес к сотрудничеству с Россией в области добычи алмазов, обе страны целенаправленно взаимодействуют в области снятия экспортных ограничений в рамках Кимберлийского процесса, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Александр Бикантов. "Центральноафриканцы демонстрируют интерес к сотрудничеству с нашей страной в области добычи алмазов", - указал он. По словам посла, доход от алмазодобывающего сектора - одна из заметных статей бюджета ЦАР. "Несмотря на ограничения в рамках Кимберлийского процесса, действующие в отношении 16 из 24 зон, добыча драгоценных камней ежегодно приносит в бюджет страны около 100 миллионов долларов США", - привел данные Бикантов. Посол добавил, что Россия и ЦАР целенаправленно взаимодействуют в области снятия экспортных ограничений в рамках Кимберлийского процесса. Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.

https://ria.ru/20240519/almaz-1946974533.html

https://ria.ru/20240605/beglov-1950552754.html

https://ria.ru/20231105/almazy-1907537254.html

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цар, россия, юар, александр бикантов