Петербург рассчитывает на рекорд по объему инвестсоглашений во время ПМЭФ
Беглов: Петербург рассчитывает выйти на рекордный объем инвестсоглашений
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационные баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Информационные баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Петербург по итогам международного экономического форума (ПМЭФ) рассчитывает выйти на рекордный объем соглашений с инвесторами, крупные соглашения планируется подписать в сфере туризма, медицины, с автоконцернами, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.
"Предлагаю дождаться итогов. Могу лишь сказать, что инвесторы увидели, какие проекты для Петербурга инициировал президент России, какое внимание он уделяет их реализации и сегодня в работе находятся соглашения, размер инвестиций по которым может составить рекордную величину", - сказал он.
Губернатор отметил, что в приоритете инвестиции, направленные на дальнейшее укрепление технологического суверенитета страны.
«
"Это высокие технологии, наукоемкие отрасли, передовые производства, креативные индустрии. Крупные контракты предполагаем в сфере туризма и медицины. Продолжим укреплять "горизонтальные" связи с регионами России. Планируем расширить сотрудничество с дружественными странами", - сказал Беглов.
Он также рассказал, что стенд Петербурга на ПМЭФ-2024 отразит основные темы актуальной повестки: технологический и отраслевой суверенитет, сбережение населения, повышение производительности труда, создание комфортной среды. Ключевая идея стенда Северной столицы - "Технологии, открытые для мира".
"Традиционно Петербург представит макеты и проекты по стратегически важным направлениям развития. Прежде всего, это президентские проекты, уже взятые нами в работу – "Остров Фортов" и "ИТМО-Хайпарк". Из новых, сравнительно недавно одобренных главой государства – федеральный морской курорт в Горской", - сообщил губернатор.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.