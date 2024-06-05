https://ria.ru/20240605/peterburg-1950556863.html

Петербург рассчитывает на рекорд по объему инвестсоглашений во время ПМЭФ

Петербург рассчитывает на рекорд по объему инвестсоглашений во время ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024

Петербург рассчитывает на рекорд по объему инвестсоглашений во время ПМЭФ

Петербург по итогам международного экономического форума (ПМЭФ) рассчитывает выйти на рекордный объем соглашений с инвесторами, крупные соглашения планируется... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:07

2024-06-05T08:07

2024-06-05T08:07

пмэф-2024

экономика

технологии

санкт-петербург

россия

александр беглов

санкт-петербургский университет информационных технологий

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Петербург по итогам международного экономического форума (ПМЭФ) рассчитывает выйти на рекордный объем соглашений с инвесторами, крупные соглашения планируется подписать в сфере туризма, медицины, с автоконцернами, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов. "Предлагаю дождаться итогов. Могу лишь сказать, что инвесторы увидели, какие проекты для Петербурга инициировал президент России, какое внимание он уделяет их реализации и сегодня в работе находятся соглашения, размер инвестиций по которым может составить рекордную величину", - сказал он. Губернатор отметил, что в приоритете инвестиции, направленные на дальнейшее укрепление технологического суверенитета страны. "Это высокие технологии, наукоемкие отрасли, передовые производства, креативные индустрии. Крупные контракты предполагаем в сфере туризма и медицины. Продолжим укреплять "горизонтальные" связи с регионами России. Планируем расширить сотрудничество с дружественными странами", - сказал Беглов. Он также рассказал, что стенд Петербурга на ПМЭФ-2024 отразит основные темы актуальной повестки: технологический и отраслевой суверенитет, сбережение населения, повышение производительности труда, создание комфортной среды. Ключевая идея стенда Северной столицы - "Технологии, открытые для мира". "Традиционно Петербург представит макеты и проекты по стратегически важным направлениям развития. Прежде всего, это президентские проекты, уже взятые нами в работу – "Остров Фортов" и "ИТМО-Хайпарк". Из новых, сравнительно недавно одобренных главой государства – федеральный морской курорт в Горской", - сообщил губернатор. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/beglov-1950542401.html

https://ria.ru/20240604/peterburg-1950311656.html

https://ria.ru/20240522/pmef-1947616476.html

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Дарья Буймова

экономика, технологии, санкт-петербург, россия, александр беглов, санкт-петербургский университет информационных технологий