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Петербург рассчитывает на рекорд по объему инвестсоглашений во время ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
08:07 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/peterburg-1950556863.html
Петербург рассчитывает на рекорд по объему инвестсоглашений во время ПМЭФ
Петербург рассчитывает на рекорд по объему инвестсоглашений во время ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
Петербург рассчитывает на рекорд по объему инвестсоглашений во время ПМЭФ
Петербург по итогам международного экономического форума (ПМЭФ) рассчитывает выйти на рекордный объем соглашений с инвесторами, крупные соглашения планируется... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:07
2024-06-05T08:07
пмэф-2024
экономика
технологии
санкт-петербург
россия
александр беглов
санкт-петербургский университет информационных технологий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Петербург по итогам международного экономического форума (ПМЭФ) рассчитывает выйти на рекордный объем соглашений с инвесторами, крупные соглашения планируется подписать в сфере туризма, медицины, с автоконцернами, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов. "Предлагаю дождаться итогов. Могу лишь сказать, что инвесторы увидели, какие проекты для Петербурга инициировал президент России, какое внимание он уделяет их реализации и сегодня в работе находятся соглашения, размер инвестиций по которым может составить рекордную величину", - сказал он. Губернатор отметил, что в приоритете инвестиции, направленные на дальнейшее укрепление технологического суверенитета страны. "Это высокие технологии, наукоемкие отрасли, передовые производства, креативные индустрии. Крупные контракты предполагаем в сфере туризма и медицины. Продолжим укреплять "горизонтальные" связи с регионами России. Планируем расширить сотрудничество с дружественными странами", - сказал Беглов. Он также рассказал, что стенд Петербурга на ПМЭФ-2024 отразит основные темы актуальной повестки: технологический и отраслевой суверенитет, сбережение населения, повышение производительности труда, создание комфортной среды. Ключевая идея стенда Северной столицы - "Технологии, открытые для мира". "Традиционно Петербург представит макеты и проекты по стратегически важным направлениям развития. Прежде всего, это президентские проекты, уже взятые нами в работу – "Остров Фортов" и "ИТМО-Хайпарк". Из новых, сравнительно недавно одобренных главой государства – федеральный морской курорт в Горской", - сообщил губернатор. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/beglov-1950542401.html
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экономика, технологии, санкт-петербург, россия, александр беглов, санкт-петербургский университет информационных технологий
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Санкт-Петербургский университет информационных технологий
Петербург рассчитывает на рекорд по объему инвестсоглашений во время ПМЭФ

Беглов: Петербург рассчитывает выйти на рекордный объем инвестсоглашений

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационные баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Информационные баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Информационные баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Петербург по итогам международного экономического форума (ПМЭФ) рассчитывает выйти на рекордный объем соглашений с инвесторами, крупные соглашения планируется подписать в сфере туризма, медицины, с автоконцернами, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.
"Предлагаю дождаться итогов. Могу лишь сказать, что инвесторы увидели, какие проекты для Петербурга инициировал президент России, какое внимание он уделяет их реализации и сегодня в работе находятся соглашения, размер инвестиций по которым может составить рекордную величину", - сказал он.
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Губернатор отметил, что в приоритете инвестиции, направленные на дальнейшее укрепление технологического суверенитета страны.
«
"Это высокие технологии, наукоемкие отрасли, передовые производства, креативные индустрии. Крупные контракты предполагаем в сфере туризма и медицины. Продолжим укреплять "горизонтальные" связи с регионами России. Планируем расширить сотрудничество с дружественными странами", - сказал Беглов.
Он также рассказал, что стенд Петербурга на ПМЭФ-2024 отразит основные темы актуальной повестки: технологический и отраслевой суверенитет, сбережение населения, повышение производительности труда, создание комфортной среды. Ключевая идея стенда Северной столицы - "Технологии, открытые для мира".
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"Традиционно Петербург представит макеты и проекты по стратегически важным направлениям развития. Прежде всего, это президентские проекты, уже взятые нами в работу – "Остров Фортов" и "ИТМО-Хайпарк". Из новых, сравнительно недавно одобренных главой государства – федеральный морской курорт в Горской", - сообщил губернатор.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииСанкт-ПетербургРоссияАлександр БегловСанкт-Петербургский университет информационных технологий
 
 
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