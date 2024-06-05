https://ria.ru/20240605/peskov-1950774838.html

Песков рассказал, зачем представители мировых СМИ приехали в Россию

Песков рассказал, зачем представители мировых СМИ приехали в Россию - РИА Новости, 05.06.2024

Песков рассказал, зачем представители мировых СМИ приехали в Россию

Представители мировых СМИ из недружественных стран приехали в Россию на беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, это значит, что им интересно, понятно, что и РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:39

2024-06-05T18:39

2024-06-05T19:02

россия

дмитрий песков

владимир путин

павел зарубин

пмэф-2024

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Представители мировых СМИ из недружественных стран приехали в Россию на беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, это значит, что им интересно, понятно, что и на них оказывается давление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они приехали, значит, это им интересно. Понятно, что и на них тоже оказывается давление", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.Также Песков сказал, что руководители мировых информагентств, которые приехали на беседу с Путиным, склоняются к тому, чтобы попробовать услышать российскую сторону."Те, кто приехали, они как-то пытаются сохранять качество мировых агентств, и поэтому все-таки они склоняются к тому, что нужно попробовать услышать", - добавил Песков.Президент РФ в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет беседу с руководителями мировых информационных агентств, в том числе из недружественных стран.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/beseda-1950774515.html

https://ria.ru/20240604/zhurnalisty-1950471299.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин