https://ria.ru/20240605/peskov-1950774838.html
Песков рассказал, зачем представители мировых СМИ приехали в Россию
Песков рассказал, зачем представители мировых СМИ приехали в Россию - РИА Новости, 05.06.2024
Песков рассказал, зачем представители мировых СМИ приехали в Россию
Представители мировых СМИ из недружественных стран приехали в Россию на беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, это значит, что им интересно, понятно, что и РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:39
2024-06-05T18:39
2024-06-05T19:02
россия
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Представители мировых СМИ из недружественных стран приехали в Россию на беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, это значит, что им интересно, понятно, что и на них оказывается давление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они приехали, значит, это им интересно. Понятно, что и на них тоже оказывается давление", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.Также Песков сказал, что руководители мировых информагентств, которые приехали на беседу с Путиным, склоняются к тому, чтобы попробовать услышать российскую сторону."Те, кто приехали, они как-то пытаются сохранять качество мировых агентств, и поэтому все-таки они склоняются к тому, что нужно попробовать услышать", - добавил Песков.Президент РФ в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет беседу с руководителями мировых информационных агентств, в том числе из недружественных стран.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/beseda-1950774515.html
https://ria.ru/20240604/zhurnalisty-1950471299.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин, ПМЭФ-2024
Песков рассказал, зачем представители мировых СМИ приехали в Россию
Песков: представители мировых СМИ приехали в РФ из интереса, но и на них давят