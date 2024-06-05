https://ria.ru/20240605/peskov-1950686406.html
Песков прокомментировал заявления США о санкциях против Китая
Песков прокомментировал заявления США о санкциях против Китая - РИА Новости, 05.06.2024
Песков прокомментировал заявления США о санкциях против Китая
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях минфина США о возможных санкциях в отношении КНР, заявил, что Китаю это не нравится, а РФ... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:33
2024-06-05T14:33
2024-06-05T14:38
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях минфина США о возможных санкциях в отношении КНР, заявил, что Китаю это не нравится, а РФ солидарна с ним и считает подобный тон неуместным."Вот нам точно известно, что китайцам это не нравится. Мы солидарны с нашими китайскими товарищами, мы считаем подобный тон абсолютно неуместным и недопустимым", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль расценивает попытки вмешательства США в торгово-экономические отношения между Россией и Китаем.Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Китай и Россия - два суверенных государства, отношения которых не направлены против кого бы то ни было, а преследуют одну цель - развитие взаимовыгодного, взаимоуважительного сотрудничества.
https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, россия, в мире, санкции, минфин сша
Китай, США, Россия, В мире, Санкции, Минфин США
Песков прокомментировал заявления США о санкциях против Китая
Песков о заявлениях США о санкциях против КНР: Китай не приемлет подобных угроз