https://ria.ru/20240605/peskov-1950686406.html

Песков прокомментировал заявления США о санкциях против Китая

Песков прокомментировал заявления США о санкциях против Китая - РИА Новости, 05.06.2024

Песков прокомментировал заявления США о санкциях против Китая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях минфина США о возможных санкциях в отношении КНР, заявил, что Китаю это не нравится, а РФ... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:33

2024-06-05T14:33

2024-06-05T14:38

китай

сша

россия

в мире

санкции

минфин сша

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях минфина США о возможных санкциях в отношении КНР, заявил, что Китаю это не нравится, а РФ солидарна с ним и считает подобный тон неуместным."Вот нам точно известно, что китайцам это не нравится. Мы солидарны с нашими китайскими товарищами, мы считаем подобный тон абсолютно неуместным и недопустимым", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль расценивает попытки вмешательства США в торгово-экономические отношения между Россией и Китаем.Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Китай и Россия - два суверенных государства, отношения которых не направлены против кого бы то ни было, а преследуют одну цель - развитие взаимовыгодного, взаимоуважительного сотрудничества.

https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html

китай

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, сша, россия, в мире, санкции, минфин сша