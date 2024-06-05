https://ria.ru/20240605/peskov-1950683030.html

ПМЭФ вызывает повышенный интерес бизнеса, заявил Песков

ПМЭФ вызывает повышенный интерес бизнеса, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2024

ПМЭФ вызывает повышенный интерес бизнеса, заявил Песков

ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, руководителей разных органов власти, так и... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:22

2024-06-05T14:22

2024-06-05T14:22

пмэф-2024

экономика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, руководителей разных органов власти, так и иностранных предпринимателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Форум традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, федеральных министров, руководителей разных органов власти, так и иностранных предпринимателей", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что нужно будет проанализировать пропорциональный состав, понять, сколько на форуме иностранцев, а сколько россиян. "Интерес высокий. Конечно, все ждут пленарного заседания, выступления президента (РФ Владимира Путина), дискуссий с участием президента. Это традиционно вызывает большой интерес", - добавил Песков. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950585431.html

https://ria.ru/20240601/pmef-1949825382.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин