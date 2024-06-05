https://ria.ru/20240605/peskov-1950683030.html
ПМЭФ вызывает повышенный интерес бизнеса, заявил Песков
ПМЭФ вызывает повышенный интерес бизнеса, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2024
ПМЭФ вызывает повышенный интерес бизнеса, заявил Песков
ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, руководителей разных органов власти, так и... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:22
2024-06-05T14:22
2024-06-05T14:22
пмэф-2024
экономика
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дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, руководителей разных органов власти, так и иностранных предпринимателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Форум традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, федеральных министров, руководителей разных органов власти, так и иностранных предпринимателей", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что нужно будет проанализировать пропорциональный состав, понять, сколько на форуме иностранцев, а сколько россиян. "Интерес высокий. Конечно, все ждут пленарного заседания, выступления президента (РФ Владимира Путина), дискуссий с участием президента. Это традиционно вызывает большой интерес", - добавил Песков. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950585431.html
https://ria.ru/20240601/pmef-1949825382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
ПМЭФ вызывает повышенный интерес бизнеса, заявил Песков
Песков: ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес иностранного бизнеса
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, руководителей разных органов власти, так и иностранных предпринимателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Форум традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, федеральных министров, руководителей разных органов власти, так и иностранных предпринимателей", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что нужно будет проанализировать пропорциональный состав, понять, сколько на форуме иностранцев, а сколько россиян.
"Интерес высокий. Конечно, все ждут пленарного заседания, выступления президента (РФ Владимира Путина), дискуссий с участием президента. Это традиционно вызывает большой интерес", - добавил Песков.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.