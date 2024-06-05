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ПМЭФ вызывает повышенный интерес бизнеса, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:22 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/peskov-1950683030.html
ПМЭФ вызывает повышенный интерес бизнеса, заявил Песков
ПМЭФ вызывает повышенный интерес бизнеса, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2024
ПМЭФ вызывает повышенный интерес бизнеса, заявил Песков
ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, руководителей разных органов власти, так и... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:22
2024-06-05T14:22
пмэф-2024
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, руководителей разных органов власти, так и иностранных предпринимателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Форум традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, федеральных министров, руководителей разных органов власти, так и иностранных предпринимателей", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что нужно будет проанализировать пропорциональный состав, понять, сколько на форуме иностранцев, а сколько россиян. "Интерес высокий. Конечно, все ждут пленарного заседания, выступления президента (РФ Владимира Путина), дискуссий с участием президента. Это традиционно вызывает большой интерес", - добавил Песков. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950585431.html
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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
ПМЭФ вызывает повышенный интерес бизнеса, заявил Песков

Песков: ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес иностранного бизнеса

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа ПМЭФ-2024
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, руководителей разных органов власти, так и иностранных предпринимателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Форум традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, федеральных министров, руководителей разных органов власти, так и иностранных предпринимателей", - сказал Песков журналистам.
Стенд из живых цветов на ПМЭФ. 5 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Стенды ПМЭФ встречают гостей форума слитками золота, пивом и клубникой
Вчера, 10:27
Он отметил, что нужно будет проанализировать пропорциональный состав, понять, сколько на форуме иностранцев, а сколько россиян.
"Интерес высокий. Конечно, все ждут пленарного заседания, выступления президента (РФ Владимира Путина), дискуссий с участием президента. Это традиционно вызывает большой интерес", - добавил Песков.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
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1 июня, 07:16
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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