https://ria.ru/20240605/peskov-1950682471.html

Песков назвал главной идеей ПМЭФ равноправное деловое сотрудничество

Песков назвал главной идеей ПМЭФ равноправное деловое сотрудничество - РИА Новости, 05.06.2024

Песков назвал главной идеей ПМЭФ равноправное деловое сотрудничество

Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:21

2024-06-05T14:21

2024-06-05T14:21

пмэф-2024

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о главной идее Петербургского международного экономического форума 2024 года. "Россия - это страна, которая развивается темпами выше среди мировых. Россия констатирует существенные изменения мировых политических и экономических условий. И Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, на праве, на взаимовыгодной основе и предлагает это заинтересованных странам", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, какова идеология ПМЭФ в этом году. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240605/peskov-1950681733.html

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экономика, россия, дмитрий песков