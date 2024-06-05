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Песков назвал главной идеей ПМЭФ равноправное деловое сотрудничество - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:21 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/peskov-1950682471.html
Песков назвал главной идеей ПМЭФ равноправное деловое сотрудничество
Песков назвал главной идеей ПМЭФ равноправное деловое сотрудничество - РИА Новости, 05.06.2024
Песков назвал главной идеей ПМЭФ равноправное деловое сотрудничество
Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:21
2024-06-05T14:21
пмэф-2024
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о главной идее Петербургского международного экономического форума 2024 года. "Россия - это страна, которая развивается темпами выше среди мировых. Россия констатирует существенные изменения мировых политических и экономических условий. И Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, на праве, на взаимовыгодной основе и предлагает это заинтересованных странам", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, какова идеология ПМЭФ в этом году. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, россия, дмитрий песков
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал главной идеей ПМЭФ равноправное деловое сотрудничество

Песков об идее ПМЭФ: Россия выступает за равноправное деловое сотрудничество

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о главной идее Петербургского международного экономического форума 2024 года.
"Россия - это страна, которая развивается темпами выше среди мировых. Россия констатирует существенные изменения мировых политических и экономических условий. И Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, на праве, на взаимовыгодной основе и предлагает это заинтересованных странам", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, какова идеология ПМЭФ в этом году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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