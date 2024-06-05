Со временем США поймут, каким языком надо говорить с Китаем, заявил Песков
Песков: со временем США поймут, что с КНР нельзя говорить языком угроз и шантажа
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Со временем США поймут, что с КНР нельзя говорить языком угроз и шантажа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Знаете, нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, не приемлют подобных месседжей, подобных угроз, такого шантажа", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что Китай - это очень крупное, суверенное, мощное государство, это крупнейшая экономика мира, с которой уже даже Соединенные Штаты Америки вряд ли могут себе позволить так говорить.
"Может, не все в руководстве Америки это поняли в настоящий момент, но со временем они это поймут", - добавил Песков
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