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Со временем США поймут, каким языком надо говорить с Китаем, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2024
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14:20 05.06.2024 (обновлено: 14:31 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/peskov-1950681733.html
Со временем США поймут, каким языком надо говорить с Китаем, заявил Песков
Со временем США поймут, каким языком надо говорить с Китаем, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2024
Со временем США поймут, каким языком надо говорить с Китаем, заявил Песков
Со временем США поймут, что с КНР нельзя говорить языком угроз и шантажа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:20
2024-06-05T14:31
китай
сша
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Со временем США поймут, что с КНР нельзя говорить языком угроз и шантажа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Знаете, нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, не приемлют подобных месседжей, подобных угроз, такого шантажа", - сказал Песков.Он подчеркнул, что Китай - это очень крупное, суверенное, мощное государство, это крупнейшая экономика мира, с которой уже даже Соединенные Штаты Америки вряд ли могут себе позволить так говорить."Может, не все в руководстве Америки это поняли в настоящий момент, но со временем они это поймут", - добавил Песков
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китай, сша, в мире, дмитрий песков, россия
Китай, США, В мире, Дмитрий Песков, Россия
Со временем США поймут, каким языком надо говорить с Китаем, заявил Песков

Песков: со временем США поймут, что с КНР нельзя говорить языком угроз и шантажа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Со временем США поймут, что с КНР нельзя говорить языком угроз и шантажа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Знаете, нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, не приемлют подобных месседжей, подобных угроз, такого шантажа", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что Китай - это очень крупное, суверенное, мощное государство, это крупнейшая экономика мира, с которой уже даже Соединенные Штаты Америки вряд ли могут себе позволить так говорить.
"Может, не все в руководстве Америки это поняли в настоящий момент, но со временем они это поймут", - добавил Песков
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