https://ria.ru/20240605/peskov-1950681733.html

Со временем США поймут, каким языком надо говорить с Китаем, заявил Песков

Со временем США поймут, каким языком надо говорить с Китаем, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2024

Со временем США поймут, каким языком надо говорить с Китаем, заявил Песков

Со временем США поймут, что с КНР нельзя говорить языком угроз и шантажа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:20

2024-06-05T14:20

2024-06-05T14:31

китай

сша

в мире

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Со временем США поймут, что с КНР нельзя говорить языком угроз и шантажа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Знаете, нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, не приемлют подобных месседжей, подобных угроз, такого шантажа", - сказал Песков.Он подчеркнул, что Китай - это очень крупное, суверенное, мощное государство, это крупнейшая экономика мира, с которой уже даже Соединенные Штаты Америки вряд ли могут себе позволить так говорить."Может, не все в руководстве Америки это поняли в настоящий момент, но со временем они это поймут", - добавил Песков

https://ria.ru/20240523/kitay-1947757865.html

китай

сша

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, сша, в мире, дмитрий песков, россия