https://ria.ru/20240605/pensiya-1727602150.html

Пенсия по потере кормильца в 2024: размер, кому положена, как получить

Пенсия по потере кормильца в 2024 размер, кому положена, как получить

Пенсия по потере кормильца в 2024: размер, кому положена, как получить

Пенсия по случаю потери кормильца - это пособие, выплачиваемое ребенку или иным нетрудоспособным родственникам умершего. Какие различия существуют между... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:54

2024-06-05T12:54

2024-06-05T12:55

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пенсия

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россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пенсия по случаю потери кормильца - это пособие, выплачиваемое ребенку или иным нетрудоспособным родственникам умершего. Какие различия существуют между страховой и социальной пенсией, как рассчитывается размер пособия в 2024 году и сколько по времени можно получать такую пенсию, - в материале РИА Новости. Пенсия по потере кормильцаПенсия по случаю потери кормильца – это выплаты со стороны государства родственникам или иждивенцам умершего (или без вести пропавшего) человека, на обеспечении которого они находились.Под потерей кормильца подразумевается его смерть или безвестное отсутствие, что должно быть подтверждено соответствующими документами (свидетельство о смерти или решение суда о признании безвестно отсутствующим). При отсутствии документов указанные факты могут устанавливаться судом, - рассказала РИА Новости юрист Ирина Косилкина.Денежные начисления бывают трех видов:Кому полагается пенсияПраво на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего, состоявшие на его иждивении. Исключение составляют лица, причастные к смерти кормильца, что доказано в суде.Члены семьи признаются иждивенцами умершего кормильца, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию, - отметила Ирина Косилкина.При этом по закону дети в возрасте до 18 лет (в том числе - усыновленные) признаются находящимися на иждивении по умолчанию и доказывать этот статус не должны.На пенсию по потере кормильца имеют право:Кроме того, право на выплаты наравне с отцом и матерью имеют отчим и мачеха, но при условии, что они воспитывали и содержали умерших пасынка или падчерицу не менее пяти лет. “Последние также имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца наравне с родными детьми, если они находились на воспитании и содержании умершего отчима или умершей мачехи”, - отметила эксперт.Обязательным условием назначения пенсии является проживание на территории РФ лица, получающего выплаты, то есть, если гражданин РФ живет за границей, денежная помощь ему не положена.Условия назначенияУсловия назначения пенсии по потере кормильца могут варьироваться в зависимости от различных обстоятельств (например, принадлежность погибшего к определенным профессиям, наличие у него трудового стажа и так далее).СтраховаяСтраховая пенсия по потере кормильца может быть назначена человеку в том случае, если:Подробно условия назначения данного вида пенсии указаны в статье 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях".СоциальнаяЕсли у умершего совсем не было страхового стажа, то находившиеся у него на иждивении граждане могут претендовать на социальную пенсию. Она выплачивается:ГосударственнаяГосударственная пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семей умерших военнослужащих, космонавтов, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.Могут рассчитывать на поддержку со стороны государства и те лица, чьи родственники служили в МВД и погибли при несении службы, спустя три месяца после ее окончания (50% денежного довольствия) или же скончались в результате травмы, полученной до увольнения (40%).Если кормилец умер уже будучи пенсионером, то иждивенцы согласно статье 28 закона РФ №4468-1 "О пенсионном обеспечении" тоже могут претендовать на пенсию по потере кормильца, но обращаться за ней нужно не позднее пяти лет после смерти кормильца и, как следствие, прекращения выплаты ему пенсии.Список лиц, кто имеет право на эту пенсию, почти идентичен списку, который касается военнослужащих. Единственное дополнение: супруг может рассчитывать на выплаты независимо от своего возраста, если у него на руках остался ребенок погибшего возрастом младше восьми лет.ВоеннаяВоенная пенсия по потере кормильца является одной из разновидностей пенсии государственной.- Выплаты назначаются в случае смерти военнослужащих не позднее трех месяцев после увольнения со службы, либо в случае наступления смерти позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, которые получены в период прохождения службы, - подчеркнула юрист.Пенсии членам семей военнослужащих, проходивших службу по призыву, выплачиваются в полном размере независимо от выполнения оплачиваемой работы.В случае смерти кормильца вследствие совершения им преступления указанным нетрудоспособным членам семьи назначается социальная пенсия.Размер пенсииРазмер выплаты фиксированный для каждой категории получателей и ежегодно 1 апреля индексируется в зависимости от изменения прожиточного минимума пенсионера. 1 января 2024 года были проиндексированы пенсии неработающим пенсионерам на 7,5 %, 1 апреля произошло повышение социальных пенсий.Таким образом размер социальной пенсии по потере кормильца (для тех случаев, когда скончался один из родителей или погибший был военнослужащим по призыву либо участником добровольческого формирования) составляет 7 689 рублей 48 копеек. Если умерла одинокая мать или получатель пенсии потерял обоих родителей - 15 379 рублей 73 копейки.К размеру соцпенсии привязаны и другие виды пособия. Например, величина госпенсии по случаю потери кормильца-военнослужащего будет зависеть от тех причин, которые привели к трагедии:В свою очередь размер госпенсии после смерти пострадавшего в результате радиационных или техногенных катастроф:Например, в Чукотском автономном округе, Якутии, на островах Северного Ледовитого океана и его морей (кроме островов Белого моря и острова Диксон), а также в некоторых частях Камчатской области, Якутии и Сахалина коэффициент составляет 2,0 - самый большой. Чуть меньше - 1,8 - в городе Норильске.Расчет пенсииСогласно ФЗ "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 №400, размер страховой пенсии по потере кормильца определяется по формуле:СПспк = ИПК x СПК, гдеСПспк - размер фиксированной страховой пенсии по случаю потери кормильца;ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент умершего;СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается пенсия.При назначении пенсии ребенку умершей одинокой матери ИПК увеличивается в два раза. Ребенку, потерявшему обоих родителей, ИПК определяется путем суммирования ИПК обоих родителей. Иные случаи также описаны в ФЗ "О страховых пенсиях", - пояснила Ирина Косилкина.С 1 января 2024 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца составляет 4067 рубля 44 копейки (50% от - 8134 рубля 88 копеек) на каждого нетрудоспособного члена семьи. Сумма ежегодно индексируется.Как оформить пенсиюС 1 января 2024 года страховая и социальная пенсии по случаю потери кормильца назначаются автоматически без необходимости подавать заявление. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы. Несовершеннолетним детям умершего кормильца решение о назначении выплаты будет приниматься в сокращенные сроки - не позднее пяти рабочих дней со дня известия о смерти из федерального регистра сведений о населении.Если для назначения пенсии Социальному фонду не хватает каких-либо документов, они могут запросить их у гражданина. Эти документы необходимо представить в течение трех месяцев, в этом случае днем обращения за пенсией будет считаться день приема заявления.Гражданам, претендующим на государственную пенсию, по-прежнему необходимо соблюдать существовавший ранее порядок оформления. То есть собрать пакет документов и обратиться с ним лично в территориальный орган Социального фонда России или в многофункциональный центр, отправить по почте либо подать документы в электронном виде через "Личный кабинет гражданина" на официальном сайте СФР или через портал Госуслуг.Пакет документов, необходимых для назначения пенсии, может варьироваться в каждом конкретном случае, но зачастую включает:Для оформления госпенсии по потере кормильца через "Госуслуги" нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале. При наличии таковой достаточно выбрать необходимый пункт в разделе "Пособия, пенсии и льготы", заполнить в электронном виде заявление, приложить к нему требуемые документы и отправить.“Обратите внимание, что с 01.04.2019 страховое свидетельство не выдается. Взамен введен документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Страховые свидетельства, выданные до 01.04.2019, сохраняют свое действие и обмену не подлежат”, - отмечает доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.Когда приходит пенсияСтандартные сроки выплаты пенсии - до 25 числа каждого месяца, но фактически они могут отличаться в зависимости от способа получения.Например, если это происходит через Почту России, каждому пенсионеру устанавливается дата получения денег в соответствии с графиком доставки. При этом пенсия может быть выплачена позднее установленной даты в пределах доставочного периода, который может отличаться в разных отделениях.Получатель вправе выбрать, как он будет получать деньги: на дому, в кассе доставочной организации или на свой счет в банке (карта может быть только платежной системы "Мир"). Также получать пенсию за пенсионера может и его доверенное лицо.ДоплатыЕсли назначенный размер пенсии по потере кормильца меньше регионального прожиточного минимума, к выплате должны назначить социальную доплату до этой суммы. Эта норма закреплена в статье 12.1 закона № 178-ФЗ от 17.07.1999 г. "О государственной социальной помощи".Также ежемесячная компенсация за потерю кормильца-участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС положена нетрудоспособным членам семьи, бывшим на его иждивении. Детям выплата назначается независимо от того, состояли ли они на иждивении.Членам семьи военнослужащего, сотрудника полиции и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере трех миллионов рублей в равных долях.Также единовременная компенсация полагается семьям, потерявшим кормильца-"чернобыльца". В 2024 году она составила 44203 рубля 62 копейки. Родителям погибшего - в размере 22 101 рубля 88 копеек.Помимо всего, если кормилец погиб в результате несчастного случая на производстве или умер вследствие профессионального заболевания, то его родственники могут претендовать на единовременную страховую выплату (два миллиона рублей) и ежемесячную страховую выплату (среднемесячный заработок умершего).Если смерть наступила в результате поствакцинального осложнения, члены семьи умершего имеют право на получение государственного единовременного пособия в размере 30 000 рублей. Оно выплачивается одному из членов семьи (с письменного согласия всех совершеннолетних членов семьи).Другие льготыВеличина и количество льгот для пенсионеров, потерявших кормильца, варьируется в зависимости от региона, а также от статуса самого получателя. Например, дети могут рассчитывать на бесплатный проезд по городу, бесплатное посещение культурных объектов, получение молочных продуктов (до двух лет), лекарств (до трех лет), бесплатное питание в школе и другие.Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская дополняет, что в некоторых регионах устанавливаются дополнительные выплаты к пенсии по потере кормильца. Например, в ХМАО назначается ежемесячное социальное пособие на детей, потерявших кормильца. В Санкт-Петербурге детям из многодетных семей, которые получают пенсию по потере кормильца, назначается ежемесячная компенсационная выплата, размер которой в 2024 году составляет 5476 рублей.Родственники погибшего военнослужащего получат льготы на оплату ЖКХ, возможность бесплатного лечения в санатории. Дети-сироты могут рассчитывать на бесплатное обучение, зарплату за прохождение практики, средства на одежду, обувь, отдых в оздоровительных лагерях, а также льготы на лечение. Совершеннолетние лица, потерявшие кормильца, также могут претендовать на льготы в муниципальном транспорте и компенсацию части расходов на медицинские услуги и препараты.Прекращение выплатПенсию перестанут выплачивать, если:Отметим, что страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается на тот срок, в течение которого ее получатель остается нетрудоспособным. То есть теоретически это может быть и бессрочно. Аналогичным образом ситуация обстоит и с социальной пенсией, которую также можно получать весь период, когда член семьи умершего считается нетрудоспособным.“При отказе в удовлетворении заявления СФР должен известить об этом заявителя не позднее чем через пять рабочих дней со дня вынесения решения, указав причины отказа и порядок обжалования решения, и вернуть все представленные документы, - отмечает Оксана Васильева. - В том случае, если гражданин не согласен с таким решением СФР, он может обжаловать его во внесудебном порядке и (или) в суде. Срок подачи жалобы законодательством не установлен. Целесообразно подать ее как можно быстрее, так как до разрешения ситуации пенсию по потере кормильца выплачивать все же не будут. Также в законодательстве отсутствует специальный срок судебного оспаривания решений СФР об отказе в назначении пенсий. Общий срок обращения в суд с исковым заявлением составляет три года”.

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общество, пенсия, пенсионный фонд рф, пенсионеры, россия